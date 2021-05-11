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Уволенный из "Укроборонпрома" Найем отчитался о зарплате в 3 миллиона гривен

11 мая, 16:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Каждый месяц Найем получал более 800 тысяч за то, что возглавлял государственный оборонный концерн

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Экс-глава госконцерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, которого уволили 29 апреля, отчитался о доходах за первые четыре месяца 2021 года. Оказалось, что за этот период Найем получил 3,25 млн гривен зарплаты за работу в "Укроборонпроме". То есть ежемесячно он получал зарплату в размере более 800 тыс. гривен. Речь идет о доходах до налогообложения – на руки Найем получил на 19,5% меньше, 2,6 млн гривен.

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Речь об этом идет в электронной декларации Найема, которую он подал по случаю увольнения.

Еще 3 тысячи гривен составил "другой доход", тоже полученный от концерна.

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(Новость дополняется)

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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