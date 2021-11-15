Скандал в зеленой энергетике – как из-за Кабмина и Ощадбанка Украина может потерять западных инвесторов

Западные бизнесмены могут отказаться от инвестиций в "зеленую" энергетику Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине назревает международный скандал. Кабмин накопил миллиардные долги перед иностранными инвесторами, вложившими миллиарды евро в развитие альтернативной энергетики Украины. Когда руководитель госпредприятия, ответственного за возвращение денег, все-таки их перечислил – его срочно уволили, а платежи заблокировали в Ощадбанке. В самом финучреждении ситуацию не комментируют, а глава правления Ощадбанка на связь с журналистами не выходит.

Уволили за возврат долгов

На прошлой неделе директор ГП "Гарантований покупець" ("Гарантированный покупатель") Константин Петриковец принял решение перечислить 19,3 млрд грн задолженности государства инвесторам в зеленую энергетику Украины за произведенные ими киловатты. Этот долг перед генерацией висел с 2020 года. Однако по указанию "сверху" сумма на погашение этой задолженности была заблокирована в государственном Ощадбанке, а сам Петриковец был уволен с занимаемой должности решением Кабмина.

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Как заявил директор "Гарпока", на него оказывалось давление с требованием нарушить закон и не выплачивать деньги инвесторам и он до сих пор подвергается угрозам и запугиванию. В связи с этим Петриковец решил писать заявление в правоохранительные органы. В частности, просит НАБУ разобраться относительно давления со стороны правительства.

"Никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят государственное предприятие отступить от норм закона и использовать эти средства как вздумается политикам. Мы действуем исключительно в рамках правового поля – как того требует закон, а не политические прихоти. Меня уволили за то, что я честно и добросовестно выполнял свою работу", – подчеркнул чиновник.

Константин Петриковец: "Меня уволили за то, что я честно и добросовестно выполнял свою работу". Фото: gpee.com.ua

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Долги Украины перед зеленой генерацией накапливались последние 2 года, что неоднократно вызывало вопросы международных инвесторов: каким образом они могут развивать ВИЭ в стране, которая не платит по счетам? Фактически Украина не выполняла свои обязательства, что ставило под удар развитие альтернативной энергетики в стране и ее международный имидж.



В ноябре 2021-го наконец появилась возможность вернуть все долги "зеленым": международные кредиторы, в частности Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), купили евробонды "Укрэнерго", чтобы Украина выплатила деньги ВИЭ. Таким образом удалось привлечь 21,6 млрд грн (825 млн долларов). Из них 19,4 млрд грн уже должны были отправиться на счета производителей зеленых киловаттов, но внезапно были заморожены.

В Кабмине молчат, а в Ощадбанке игнорируют

В Кабмине остановку платежей пока не комментируют. Пресс-служба Ощадбанка также молчит. Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов не отвечал на звонки журналистов "Сегодня" ни 14 ноября, ни днем 15-го числа.

Мы хотели узнать у главы правления, почему деньги "зависли" на счетах Ощадбанка, получали ли там распоряжение об этом из правительства и что в конце концов будет с этими средствами, когда их получат инвесторы.

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"Сегодня" готовы опубликовать ответ Ощадбанка в любой момент, однако пока никакой информации мы не получили.

Сергей Наумов не выходит на связь с журналистами. Фото: Ощадбанк

Послы требуют вернуть долг

В ноябре прошлого года послы 11 стран направили письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения задолженности за произведенную зеленую энергию. Инвесторы были обеспокоены тем, что ГП "Гарантированный покупатель" не выполняет свои обязательства по осуществлению полных и своевременных платежей и требовали начать погашение долгов до конца 2020 года. Послы отмечали, что невыполнение властью своих обязательств негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат в Украине.

Кроме того, компании, инвестировавшие в строительство объектов возобновляемой энергетики, начали массово подавать иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию.

Послы 11 стран направили письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием вернуть долги. Фото: ЕРА

К чему приведет безответственность или саботаж

Отметим, что попытки государства уйти от выплаты долгов инвесторам могут иметь плохие последствия. Страусиная политика "спрятать голову в песок" и не выполнять собственные финансовые обязательства может привести к тому, что Украина утратит доступ к мировым инвестиционным проектам. Кроме того, это в целом негативно скажется на инвестиционном климате в стране.

Об этом "Сегодня" ранее рассказал нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, Кабмин столкнулся с европейскими банками и инвесторами из самых разных стран, в том числе США и Канады.

Гончаренко отметил, что погасить долги было обязано украинское правительство, причем сделать это нужно было еще в первом квартале 2021 года. "Гарпок" в данном случае выступает посредником и осуществляет расчеты между участниками энергорынка.

"Это, безусловно, скажется на инвестиционном климате. Какие инвесторы придут в обманывающее раз за разом государство? Это плохое решение, которое будет иметь плохие последствия", – сказал Гончаренко.

Безответственность или же саботаж со стороны правительства ставит под сомнение авторитет президента в глазах мирового сообщества / Фото: Офис Президента Украины

По мнению Гончаренко, самое серьезное последствие для Украины – это замораживание инвестиционных программ. Нардеп отметил, что платить по счетам все равно придется, однако если не сделать этого вовремя, придется раскошелиться еще и на судебные расходы.

Зеленский приглашает новых инвесторов

1 ноября на Конференции ООН по вопросам изменения климата в Глазго президент Владимир Зеленский заверил мировых лидеров в намерении Украины сократить выбросы парниковых газов.

"Наши цели к 2030 году – сократить выбросы парниковых газов на 65%. И не позднее 2060 года добиться климатической нейтральности", – сказал Зеленский.

Президент также добавил, что для Украины важен доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию в рамках Зеленого климатического фонда.

Однако пока Зеленский пытается привлечь в страну дополнительных инвесторов, готовых внести вклад в зеленую энергетику, Кабмин не спешит рассчитываться с долгами перед уже существующими. На сегодняшний день европейские банки, частные лица из стран Скандинавии, США и Канады уже инвестировали в развитие альтернативной энергии в Украине более 10 миллиардов евро.

На данный момент средства, которые уже переведены инвесторам, заблокированы в Ощадбанке. При этом нет понимания, как ими можно распорядиться в дальнейшем, кроме как использовать по назначению.

Решение будет иметь очень серьезные последствия для государства, потому что на украинском рынке альтернативной энергетики возник глубокий кризис еще в начала прошлого года, накопились долги в размере более 20 млрд гривен, и эти долги правительство пообещало выплатить. Полностью оно должно было это сделать еще в первом квартале 2021 года.