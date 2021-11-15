Скандал у зеленій енергетиці – як через Кабмін та Ощадбанк Україна може втратити західних інвесторів

Західні бізнесмени можуть відмовитися від інвестицій у "зелену" енергетику України. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні назріває міжнародний скандал. Кабмін накопичив мільярдні борги перед іноземними інвесторами, які вклали мільярди євро у розвиток альтернативної енергетики України. Коли керівник держпідприємства, відповідального за повернення грошей, таки здійснив їх перерахування – його терміново звільнили, а платежі заблокували в Ощадбанку. У самій фінустанові ситуацію не коментують, а голова правління Ощадбанку на зв'язок із журналістами не виходить.

Звільнили за повернення боргів

Минулого тижня директор ДП "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець прийняв рішення перерахувати 19,3 млрд грн заборгованості держави інвесторами у зелену енергетику України за вироблені ними кіловати. Цей борг перед генерацією "висів" із 2020 року. Однак за вказівкою "зверху" платежі на погашення цієї заборгованості були заблоковані в державному Ощадбанку, а сам Петриковець був звільнений із посади рішенням Кабміну.

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Як заявив директор "Гарпоку", на нього чинився тиск з вимогою порушити закон і не виплачувати гроші інвесторам, і він досі піддається загрозам та залякуванню. У зв'язку із цим Петриковець вирішив писати заяву до правоохоронних органів. Зокрема, просить НАБУ розібратися із тиском з боку уряду.

"Жодні спроби політичного тиску, телефонні дзвінки та погрози не змусять державне підприємство відступити від норм закону та використати ці кошти, як заманеться політикам. Ми діємо виключно в рамках правового поля: як того вимагає закон, а не політичні забаганки. Мене звільнили за те, що я чесно та сумлінно виконував свою роботу", – підкреслив чиновник .

Костянтин Петриковець: "Мене звільнили за те, що я чесно та сумлінно виконував свою роботу". Фото: gpee.com.ua

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Борги України перед зеленою генерацією накопичувалися останні 2 роки, що неодноразово викликало питання міжнародних інвесторів, яким чином вони можуть розвивати ВІЕ у країні, яка не платить за рахунками. Фактично Україна не виконувала своїх зобов'язань, що ставило під удар розвиток альтернативної енергетики в країні та її міжнародний імідж.



У листопаді 2021-го нарешті з'явилася можливість повернути всі борги зеленим: міжнародні кредитори, зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), купили євробонди "Укренерго", щоб Україна виплатила гроші ВІЕ. Таким чином вдалося залучити 21,6 млрд. грн. (825 млн. доларів). З них 19.4 млрд грн уже мали вирушити на рахунки виробників зелених кіловат, але раптово було заморожено.

У Кабміні мовчать, а в Ощадбанку ігнорують

У Кабміні ситуацію із зупинкою платежів поки що не коментують. Прес-служба Ощадбанку також мовчить. Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов не відповідав на дзвінки журналістів "Сегодня" ні 14 листопада, ні вдень 15-го числа.

Ми хотіли дізнатися у голови правління про те, чому гроші "зависли" на рахунках Ощадбанку, чи отримували вони розпорядження про це з уряду і що, зрештою, буде з цими коштами, коли їх отримають інвестори.

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"Сьогодні" готові опублікувати відповідь Ощадбанку в будь-який момент, проте поки що жодної інформації ми не отримали.

Сергій Наумов не виходить на зв'язок із журналістами. Фото: Ощадбанк

Посли вимагають повернути борг

У листопаді минулого року посли 11 країн надіслали лист прем'єр-міністру України Денису Шмигалю з вимогою виконати умови меморандуму між урядом та інвесторами у "зелену" енергетику, в якому вказано чіткий графік погашення заборгованості за вироблену "зелену" енергію. Інвестори були стурбовані тим, що ДП "Гарантований покупець" не виконує своїх зобов'язань щодо повних та своєчасних платежів та вимагали розпочати погашення боргів до кінця 2020 року. Посли наголошували на тому, що невиконання владою своїх зобов'язань негативно вплине на діловий та інвестиційний клімат в Україні.

Крім того, компанії, які інвестували у будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, почали масово подавати позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію.

Посли 11 країн надіслали листа прем'єр-міністру України Денису Шмигалю з вимогою повернути борги. Фото: ЕРА

До чого призведе безвідповідальність чи саботаж

Зазначимо, що спроби держави уникнути виплати боргів перед інвесторами можуть мати погані наслідки. Страусина політика "ховати голову в пісок" і не виконувати свої фінансові зобов'язання може призвести до того, що Україна втратить доступ до світових інвестиційних проектів. Крім того, це в цілому негативно позначиться на інвестиційному кліматі країни.

Про це "Сьогодні" раніше розповів нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко За його словами, Кабмін зіткнувся з європейськими банками та інвесторами з різних країн, у тому числі США і Канади.

Гончаренко зазначив, що погасити борги було зобов'язано українському уряду і зробити це потрібно було ще у першому кварталі 2021 року. "Гарпок" у цьому випадку виступає посередником, та здійснює розрахунки між учасниками енергоринку.

"Це, безумовно, позначиться на інвестиційному кліматі. Які інвестори прийдуть в державу, яка обманює щоразу? Це погане рішення, яке матиме погані наслідки", – сказав Гончаренко.

Безвідповідальність або саботаж з боку уряду ставить під сумнів авторитет президента в очах світової спільноти / Фото: Офис Президента Украины

На думку Гончаренка, найсерйозніший наслідок для України – це заморожування інвестиційних програм. Нардеп зазначив, що платити за рахунками все одно доведеться, проте якщо не зробити цього вчасно – доведеться розщедритися ще й на судові витрати.

Зеленський запрошує нових інвесторів

1 листопада на Конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго президент Володимир Зеленський запевнив світових лідерів у намірі України скоротити викиди парникових газів.

"Наші цілі до 2030 року – скоротити викиди парникових газів на 65%. І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності" , – сказав Зеленський.

Президент також додав, що для України є важливим доступ до надійного та довгострокового кліматичного фінансування у рамках Зеленого кліматичного фонду.

Однак, поки Зеленський намагається залучити до країни додаткових інвесторів, які готові зробити внесок у "зелену" енергетику, Кабмін не поспішає розраховуватися з боргами вже існуючих. На сьогоднішній день європейські банки, приватні особи з країн Скандинавії, США та Канади вже інвестували у розвиток альтернативної енергії в Україні понад 10 мільярдів євро.

Ці кошти, які вже переведені інвесторам, заблоковано в Ощадбанку. При цьому немає розуміння, як ними можна розпорядитися надалі, крім використання за призначенням.

Рішення матиме дуже серйозні наслідки для держави, бо на українському ринку альтернативної енергетики виникла глибока криза ще на початку минулого року, накопичилися борги у розмірі понад 20 млрд. гривень, і ці борги уряд пообіцяв сплатити. Цілком воно мало це зробити ще в першому кварталі 2021 року.