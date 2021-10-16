Ситуация сложная – Витренко о тарифах на газ для украинцев

Витренко уверяет, что власть сделает все возможное, чтобы украинцы были с газом / Фото: Коллаж: Сегодня
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания имеет достаточно газа для обеспечения всех потребностей населения и для спокойного прохождения отопительного сезона.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
"И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ этой зимой не поднимется", – сказал он.
В то же время он заявил, что в отношении других категорий потребителей, например бюджетных организаций, – ситуация сложная. Поскольку у частных компаний есть право устанавливать свои тарифы на газ.
"Большинство поставщиков, негосударственных компаний, есть не надежными поставщиками – не выполняют свои обязательства. Мы делать так, чтобы эти учреждения в данный момент могли покупать газ у "Нафтогаз Украины" по цене, которая существуют в два-три раза ниже, чем текущая", – пояснил Витренко.
По его словам, таким учреждениям газ предлагают по цене 13,7 грн/куб без НДС и транспортировкой и по 16,8 грн/куб с ПДП и транспортом.
"Что нужно делать? Во-первых, не нужно паниковать. Для населения вопросы прохождения этого отопительного сезона, без повышения цен, решается правительством вместе с национальной компанией. Люди могут быть уверены, что в этих сложных условиях они будут обеспечены газом. Для других категорий ситуация сложная, но вместе мы ее пройдем", – заявил глава "Нафтогаза".
Он утверждает, что власть сделает все возможное, чтобы украинцы были с газом и никто не пострадал с точки зрения украинской независимости.
"Она для нас очень важна. Многие украинцы заплатили за нее своей жизнью... При этом мы будем стараться развивать экономику, в том числе рыночную экономику. Относительно более практичных вещей... Мы не будем ничего экспроприировать, это специально розганают "путинские" агенты панику, чтобы нерезиденты вывозили газ из Украины, они специально это делают", – говорит Витренко.
Сколько стоит в октябре газ
Киевлянам предлагают газ более чем по 30 гривен. "КиивГазЕнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривны, в августе – 15,76 гривны за кубометр.
Но существуют компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Лунный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.
Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только ручной. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.
Ранее мы сообщали, что:
- невзирая на заоблачные цены на энергоносители на мировых рынках, украинцам не угрожает повышение тарифов;
- агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.