Ситуация резко изменится: чего ожидать от цен на овощи в июле

Молодой урожай резко изменит цены на продукты / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

В Украине выросли цены на товары первой необходимости в связи с временной оккупацией части областей и подорожанием горючего.

Однако уже в июле украинцам стоит надеяться на стабилизацию ситуации, рассказал "Фактам" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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По словам эксперта, украинская продовольственная корзина выросла в цене на 30-35%. Больше всего подорожали овощи и ягоды – из-за временной оккупации части Херсонской, Запорожской, Николаевской областей.

В то же время в конце июня стоимость продуктов почти не растет, и уже в начале июля можно ожидать удешевления овощей. В первую очередь потому, что созреет молодой урожай в Киевской, Житомирской, Полтавской областях.

Олег Пендзин добавил, что в 2022 году подешевело растительное масло и яйца, поскольку эти продукты почти не экспортировали.

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Украинцы значительно перераспределили бюджет, потому что большинство расходов теперь идет на питание. Но еду потребляют максимально простую: мяса и фруктов едят меньше, а хлеба и картофеля – больше. Многие перешли на более дешевые альтернативы определенных видов продуктов.

В связи с войной и массовым выездом граждан за границу сократились и объемы потребления. Эксперт отметил, что некоторой продукции будет в избытке, и цены на нее не будут расти.

Новый вид дешевой соли

В украинских супермаркетах начали продавать поваренную соль производства предприятия "Артемсоль", но с грузинской маркировкой. Стоимость упаковки не превышает 20 грн.

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В некоторых сетях можно найти продукцию по более низким ценам. К примеру, в Запорожье клиенты супермаркета заметили соль по 12,2 грн за килограмм. Магазины планировали продать товар в Грузию, но используют экспортные запасы для удовлетворения потребностей внутреннего потребителя.

Учитывая повышенный ажиотаж, многие магазины вводят ограничения на покупку соли. В большинстве точек ее можно купить не более 2 упаковок в одни руки.

"Сегодня" раньше рассказывали, как дефицит соли повлияет на мир в целом, а также писали, какие еще товары в Украине будут в дефиците, пока продолжится война.