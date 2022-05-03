"Шмурдяк со спиртом вместо бензина": как обманывают украинцев во время топливного кризиса

Мошенники наживаются на украинцах во время бензинового кризиса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны Российской Федерации против Украины образовался чрезвычайный дефицит горючего. Кроме того, недавно Кабмин повысил уровень предельных торговых надбавок, поэтому цены на бензин резко выросли.

На фоне топливного кризиса учащаются случаи мошенничества. О наиболее распространенных из них рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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Фальшивые талоны и бодяга

Одна из наиболее распространенных схем – покупка талонов с рук.

"Из-за ограничения свободной продажи горючего появится много объявлений о продаже топливных талонов. Это механизм реализации для юридических лиц, покупающих горючее для собственных нужд. Такое явление было очень распространено и до войны, поскольку многие сети предоставляли крупным покупателям скидки, а те потом перепродавали их "физикам", – отметил Куюн.

И до войны были случаи мошенничества, но теперь они стали очень частыми. Талоны оказываются недействительными. А проверить их на подлинность можно только на АЗС или в офисе оператора-эмитента.

Еще одна проблема – смешивание горючего. Она существовала и раньше, поскольку некоторые люди пытались обойти налоги. Однако теперь качество такого топлива снизилось, потому что нет необходимых компонентов.

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"Речь идет о мини-НПЗ, которые перерабатывают газовый конденсат с украинских месторождений, добавляя октаноповышающие компоненты. Сейчас стоимость газового конденсата достигает 50 тыс. грн за тонну, что почти соответствует стоимости дизтоплива. Стабильный бензин стоит как товарный – 39-42 грн/л. Но проблема в том, что раньше октан повышали с помощью так называемых растворителей из Беларуси и России. Рецептуры были разные, в том числе с использованием товарного бензина А-92. Сейчас нет ни растворителей, ни А-92", – пояснил эксперт.

Теперь в качестве октаноповышающего компонента используют обезвоженный спирт – биоэтанол. Когда этого компонента в бензине более 30%, это называют альтернативным топливом, и в целом оно разрешено в мире. Но к нему есть определенные требования по качеству, в частности, потребитель не должен испытывать разницы, какое топливо в баке его машины.

Однако теперь для создания альтернативного топлива нет необходимых компонентов. Его качество значительно падает, и от этого появляются серьезные проблемы.

"Есть два отзыва от знакомых об остановке машины и серьезных проблемах с двигателем... Поэтому интересуйтесь, откуда топливо, не спешите заправлять полный бак, попробуйте. Точно не стоит заправлять топливо "спиртовым" бензином, если не собираетесь его быстро использовать. Длительное хранение нежелательно", – подчеркнул Куюн.

Дефицит топлива

Из-за агрессии РФ в Украине образовался чрезвычайный дефицит горючего. Поэтому такие АЗС, как ОККО и WOG, будут продавать горючее с определенными лимитами.

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В сети WOG теперь будут заливать только 10 литров бензина в одно авто в сутки, да еще и с определенным условием. 10 литров можно получить только при наличии карты лояльности PRIDE.

А на ОККО ввели другие правила. Клиенты, которые имеют карточку Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel – от 10 л в одно авто, а те, у кого карты нет, получат максимум 5 литров горючего.

Эта вынужденная мера обеспечит приоритетную заправку автомобилей защитников, медиков и служб критической инфраструктуры.

"Сегодня" также писали, что в Украине появилась онлайн-карта работающих АЗС, и рассказывали, как будет решаться проблема дефицита.