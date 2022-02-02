Шикуют или выживают на последние? На какие зарплаты украинцы вкалывают в 2022 году

Работа в Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В топе рейтинга по уровню заработной платы в январе 2022 года традиционно оказались ІТ-специалисты и руководители, а антирейтинг возглавили студенты и бухгалтеры.

Об этом "Сегодня" информируют специалисты кадрового портала grc.ua.

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Рейтинг специалистов, получавших самые высокие зарплаты в Украине:

ИТ-специалисты. В среднем в январе 2022 г. им предлагали 60 200 грн, а средняя заработная плата 2021 года зафиксирована на уровне 53 980 грн; Высший менеджмент, управляющие. В январе 2022 года им предлагали меньше, чем в среднем в 2021 году (41100 грн против 43607 грн соответственно); Область консультирования. В январе таким специалистам предлагали в среднем 32200 грн и 26203 грн; Установка и обслуживание. Специалисты этой сферы в январе 2022 года получили 27800 грн; Юристы. В прошлом месяце им платили в среднем 25600 грн.

Рейтинг зарплат / Фото: grc.ua

В списке антирейтинга по зарплатам января 2022 года оказались:

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люди в начале карьеры и студенты. От предлагаемых зарплат у них причины для радости нет. Им работодатели предлагают меньше средней зарплаты по Украине — 11 000 грн;

туризм, отели, рестораны — 12400 грн;

административный персонал — 12 700 грн;

бухгалтеры — 13 600 грн;

домашний персонал — 13 700 грн.

Рейтинг зарплат / Фото: grc.ua

Бесперспективные профессии

В список бесперспективных профессий, по словам экономистов, в Украине входят:

кассиры;

охранники;

секретари;

фасовщики;

работники банков.

Указанные профессии в будущем исчезнут, а причиной этого станет развитие ІТ-технологий и автоматизация производства.

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Кадровики советуют таким специалистам уже сейчас планировать переквалификацию.

Напомним, что в Украине одной из наиболее высокооплачиваемых на сегодня считается профессия Team lead, Senior Media Buyer (арбитраж Facebook). Таким работникам платят до 500 тыс. грн в одни руки.

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