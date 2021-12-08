"Северный поток-2" могут полностью закрыть: в США и Германии назвали условие

"Северный поток-2" могут перекрыть, если РФ вторгнется в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Официальные лица Соединенных Штатов заявили членам Конгресса, что у них есть договоренность с Германией о закрытии российского газопровода "Северный поток-2", в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщают Financial Times и Reuters, ссылаясь на советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливан, чиновника Госдепа Викторию Нуланд и еще одного помощника Конгресса.

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По их словам, они получили заверения из ФРГ о том, что газопровод перекроют, однако стороны еще согласовали точное определения того, что будет считаться вторжением.

По мнению Виктории Нуланд, Германия готова принять участие в серьезных действиях против РФ, если та вторгнется в Украину. Нуланд отметила, что США и ФРГ уже начали "интенсивные консультации" по этому поводу.

В тоже время Джейк Салливан заявил, что США связывались с правительством Германии для обсуждения потенциального вторжения и сказал, что "если Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, возможно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину".

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Угроза от трубопровода "Северный поток-2" будет включена в американский пакет санкций, который предусматривает блокировку конвертации рублей в доллары и нацелен на российскую олигархию, сообщают источники FT.

По словам европейского дипломата, официальные лица Америки дали понять своим союзникам как будут действовать в случае российского вторжения, пишет Reuters.

"Северный поток-2" – всегда слон в комнате… Это нависает над всем, что связано с Россией, Германией и Украиной", – отметил неизвестный спикер.

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Сертификация "Северного потока-2"

Российский газопровод "Северный поток-2" не может быть запущен в работу не смотря на полную техническую готовность.

Проект должен пройти обязательную процедуру юридический сертификации, которая должна подтвердить его безопасность и соответствие требованиям ЕС.

Сначала компания-оператор газопровода должна подать заявку в немецкий регулятор, это было сделано 8 сентября. После, регулятор рассматривает эту заявку в течении четырех месяцев, то есть до 8 января.

Однако и тогда трубопровод не должен быть запущен, несмотря на всяческое давление РФ, поскольку следующие два месяца решение регулятора должны рассматривать европейские профильные агентства.

Далее их решение возвращается в Германию и уже там решается окончательная судьба "Северного потока-2".

В процессе сертификации также примет участие украинский "Нафтогаз", который попытается доказать, что это опасный геополитический проект.

Затяжную сертификацию прогнозирует и информационное агентство Bloomberg, по их мнению процесс затянется как минимум до весны.