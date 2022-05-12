Сервисы ПриватБанка недоступны для украинцев – в чем причина

В ПриватБанке ремонтируют онлайн-сервисы / Фото: пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

Для клиентов ПриватБанка недоступны сервисы финансового учреждения.

Как сообщили в пресс-службе банка, такая ситуация сейчас по всей Украине.

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Объясняют это проведением регламентных работ по безопасности. Когда их завершат и когда клиенты снова смогут воспользоваться сервисами, в ПриватБанке не сообщили.

"Клиенты Приват24 сейчас сталкиваются с временным тайм-аутом системы авторизации в приложении и веб-версии электронного банка. Наши специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу Приват24. Берем и побеждаем!", – отметили в компании.

UPD: По состоянию на 14:28 в пресс-службе ПриватБанка отметили, что сервисы уже работают: "Приват24 возобновляет работу в стабильном режиме. Берем и побеждаем!".

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Карточки других банков в Приват24

Украинцы могут использовать не только карты ПриватБанка, но и другие финансовые учреждения через приложение Приват24. Добавить банковские карты в приложении очень просто.

Для этого нужно в приложении перейти в "Кошелек" и нажать "Добавить", а затем – "Карточка другого банка". Далее следует ввести название, номер, срок действия и CVV карты и подтвердить операцию.

В то же время, если с карты ПриватБанка на карту другого банка переводить деньги, то будет дополнительно начисляться комиссия.

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