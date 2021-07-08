Сервисные центры МВД перестали выдавать водительские права

Трудности с получением удостоверений и технических паспортов возникли в нескольких областях Украины

На водительские права не хватает бланков / Фото: Сегодня

В сервисных центрах МВД приостановили выдачу водительских удостоверений и оформление технических паспортов на транспортные средства. Причина – отсутствие пластиковых карт для этих документов. Проблемы возникли, в частности, в Харьковской, Запорожской и Житомирской областях, говорится в сюжете "Сегодня".

"В связи с задержкой в поставках бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения. За информацией о работе сервисных центров МВД следите на веб-сайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона", – говорится в сообщении на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Если в ближайшие несколько месяцев поставки пластиковых бланков не возобновятся, этим территориальным центрам придется прекратить работу.

Напомним, украинцы смогут восстановить водительское удостоверение онлайн. Такую услугу можно получить через приложение "Дія" или Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Еще в сентябре-2020 Кабмин принял постановление, которым позволяет владельцам транспортных средств пользоваться е-свидетельством о регистрации автомобиля в приложении "Дія".