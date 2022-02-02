"Сделал – заработал": как ПриватБанк платит детям за хорошее поведение

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К первому в Украине сервису поощрение ответственности детей и юношей "Сделал-заработал", который позволяет родителям поощрять детей материально за выполнение заданий, за первую неделю работы приобщились 2 тысячи детей.
По статистике сервиса, из них были успешно выполнены 450 заданий, за что дети получили 12,7 тыс грн поощрений, сообщает прессслужба Приват Банка.
Подавляющее большинство задач касалось:
- уборки и домашних дел – 38%;
- дополнительных учебных заданий – 26%;
- заботы о домашних животных -13%;
- физкультуры и спорта -12%.
Средняя сумма поощрения заданий от родителей составляет около 100 грн – от "символической" 1 гривны до достаточно ощутимого поощрения в 500 грн .
Были среди задач и довольно нестандартные, а именно:
- "научиться играть двумя руками "К Элизе" Бетховена";
- "отмыть аквариум до блеска без разводов";
- "забрать из раздевалки вещи, которые не носишь".
Как пользоваться возможностями?
Сервис работает в мобильном приложении Приват24. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь ребенка платежную карту "Юниора ".
Сам сервис работает довольно просто:
- один из родителей в своем Приват24 ставит задание для ребенка из предлагаемого сервисом списка или придумывает сам;
- определяет срок и цену его выполнения. Можно создавать разовые или периодические задания из любых категорий – от обучения до домашних дел;
- ребенок, входящий в свой Приват24, видит все задания и в случае выполнения его, подтверждает в приложении или добавляет фото хороших результатов.
- если родители принимают выполнение заданий в срок, ребенок получает деньги от родителей на собственную Карточку Юниора.
Новая функция ПриватБанка
ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса под названием "Бюджет", позволяющий в онлайн-режиме получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам.
Пользоваться сервисом просто:
- Перейдите в каталог услуг в веб-версии "Приват24";
- Подключите услугу "Электронный документооборот";
- Во вкладке "Бюджет" выберите год, за который необходимо получить информацию;
- Нажмите кнопку "Создать запрос";
- Подпишите электронной подписью (SmartID, файловым КЭП или ключом другого АЦСК).
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