"Зробив — заробив": як ПриватБанк платить дітям за хорошу поведінку

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До першого в Україні сервісу заохочення відповідальності дітей та юнаків "Зробив-заробив", що дозволяє батькам заохочувати дітей матеріально за виконання завдань, за перший тиждень роботи долучилися 2 тисячі дітей.
За статистикою сервісу, з них було успішно виконано 450 завдань, за що діти отримали 12,7 тис грн заохочень, повідомляє пресслужба Приват Банку.
Переважна більшість завдань стосувалася:
- прибирання та домашніх справ — 38%;
- додаткових учбових завдань — 26%;
- турботи про домашніх тварин —13%;
- фізкультури і спорту —12%.
Середня сума заохочення завдань від батьків становить близько 100 грн – від "символічної" 1 гривні до досить відчутного заохочення у 500 грн.
Були серед завдань і доволі нестандарнті, а саме:
- "навчитися грати двома руками "До Елізи" Бетховена";
- відмити акваріум до блиску без розводів";
- "забрати з роздягальні речі, які не носиш".
Як скористатися можливостями?
Сервіс працює у мобільному додатку Приват24. Щоби скористатися послугою, дитині необхідно мати платіжну картку "Юніора".
Сам сервіс працює доволі просто:
- один з батьків у своєму Приват24 ставить завдання для дитини з пропонованого сервісом списку чи вигадує сам;
- визначає термін та ціну за його виконання. Можна створювати разові чи періодичні завдання з будь яких категорій — від навчання до домашніх справ;
- дитина, коли заходить у свій Приват24, бачить всі завдання та у разі виконання його, підтверджує у додатку чи додає фото гарних результатів.
- якщо батьки приймають виконання завдань у визначений термін, дитина отримує гроші від батьків на власну Картку Юніора.
Нова функція ПриватБанку
ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнесу під назвою "Бюджет", який дозволяє в онлайн режимі отримувати актуальну інформацію про наявність або відсутність заборгованості з податків.
Користуватися сервісом просто:
- Перейдіть до каталогу послуг у веб-версії "Приват24";
- Підключіть послугу "Електронний документообіг";
- У вкладці "Бюджет" виберіть рік, за який потрібно отримати інформацію;
- Натисніть кнопку "Створити запит";
- Підпишіть електронним підписом (SmartID, файловим КЕП або ключем іншого АЦСК).
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