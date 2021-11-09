Сбербанк продаст украинскую "дочку": что будет с клиентами

Сбербанк рассматривает различные варианты развития ситуации с украинской "дочкой" / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский Сбербанк собирается продать украинскую дочернюю компанию, которую недавно переименовал на "Международный резервный банк", но из-за юридических сложностей пока что не может этого сделать.

Об этом журналистам заявил председатель правления банка Герман Греф.

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"Мы в активном поиске варианта продажи. Мы там находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом в Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации, пока мы не нашли какой-то приемлемой для себя и, конечно же, для всех разрешительных инстанций (их там много) сделки", – сказал Греф.

В то же время он заявил, что Сбербанк собирается уйти с украинского рынка, поскольку компания больше не видит перспектив пребывания там.

Отметим, что еще в середине сентября Греф заявлял, что Сбербанк рассматривает различные варианты развития ситуации с украинской "дочкой" и даже планировали принять решение до 2022 года.

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Украинский Сбербанк (до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2021 года Сбербанк по размеру общих активов занимал 10-е место (61,88 млрд грн.) среди 72 действовавших в Украине банков. Таким образом, после ухода с украинского рынка российского банка, украинцам придется искать новый банк для хранения своих денег.

Сбербанк проиграл суд Ощадбанку

Сменить название своей "дочки" на территории Украины Сбербанку пришлось не просто так.

Верховный суд Украины 21 августа 2021 года запретил дочернему банку называться Сбербанком на территории Украины.

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Суды по этому поводу длились пять лет и победителем из них вышел государственный банк Украины – Ощадбанк.

Такое решение не повлияет на клиентов банка и их счета, отметили в суде.

Ранее "Сегодня" писали, что сотрудница Ощадбанк посоветовала клиентке выбросить мелочь потому что не хотела менять их на купюру.

А также рассказывали, как будут работать ПриватБанк и Ощадбанк в "красной зоне" карантина в Украине.