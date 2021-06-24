Санкции за грязные деньги. В США согласовали новый закон против "Северного потока – 2"

Документ важен для Украины сразу в трех аспектах и поможет бороться с российским проектом, считает руководство "Нафтогаза Украины"

За "грязные деньги" в "Северном потоке - 2" хотят наказывать / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

Комитет по вопросам международных отношений Сената США единогласно поддержал законопроект, который поможет бороться с "Северным потоком – 2". Документ предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые были замешаны в коррупции во время планирования, строительства и эксплуатации "трубы". Ожидается, что Сенат и Палата представителей США проголосуют за этот законопроект в ближайшее время.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Госсекретарь по согласованию с министром финансов на постоянной основе будет осуществлять оценку и отчитываться о наличии коррупционных схем, а также об иностранных лицах, вовлеченных в коррупционные действия – с целью потенциального наложения санкций", – объяснил Витренко.

По его словам, этот закон важен для Украины в нескольких аспектах:

Он показывает, что позиция Конгресса США в отношении "Северного потока – 2" не изменилась, несмотря на отказ США ввести новые санкции против газопровода.

против газопровода. Поправку против "Северного потока – 2" поддержали сенаторы и из демократического, и из республиканского лагеря.

Этот закон может стать инструментом противодействия "грязным деньгам" в проекте газопровода. Отслеживать "грязные деньги" будут в рамках Акта Магнитского.

"Стоит вспомнить скандальный отчет независимых аналитиков Sberbank CIB в 2018 году, которые сделали вывод, что главными выгодоприобретателями строительства трех экспортных российских трубопроводов – "Сила Сибири", "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" – являются не его акционеры, а подрядчики, среди которых "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье)", – добавил Витренко.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов. Позже в Госдепе уточнили, что все равно не одобряют проект, и заявили, что США продолжат "принимать меры" в отношении лиц и компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Правда, целью Штатов является не остановка "Северного потока – 2" как таковая. Госдеп хочет помешать России использовать газопровод "в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".

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В Украине ожидаемо не поддержали такое решение администрации президента США. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реализация российского проекта "Северный поток – 2" будет означать поражение американской дипломатии.

А в ЕС опровергли заявления президента РФ Владимира Путина, что Россия якобы достроила первую нитку "Северного потока – 2" вопреки санкциям и ограничениям: