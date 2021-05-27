"Нафтогаз" усилил команду по борьбе с "Северным потоком – 2": зачем это нужно

"Нафтогаз" будет активнее бороться против "Северного потока - 2" / Фото: Сегодня, REUTERS/Hannibal Hanschke

НАК "Нафтогаз Украины" усиливает команду противодействия строительству российского газопровода "Северный поток – 2". Такое решение приняли после отказа США от введения новых санкций против строителей "трубы". В компании рассчитывают, что это поможет Украине добиться новых ограничений в отношении проекта.

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Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена не в полной мере использовала юридические возможности. В частности, не были наложены санкции на компанию-оператора "Северного потока – 2" Nord Stream AG и на ее главу Маттиаса Варнига.

"Мы надеемся, что с новыми подходами и с новой командой в "Нафтогазе" мы сможем добиться того, что действенные санкции все же будут применены. Мы надеемся, что еще не слишком поздно для этого", – сказал Витренко.

Он добавил, что борьба с достройкой "Северного потока – 2" – это национальная задача для Украины.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов.

Видео: Сегодня

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В ответ в Сенате зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть санкции против Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига, который представили 14 республиканцев.