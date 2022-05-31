Санкции в действии? Акции Сбербанка на бирже стремительно падают

Санкции против Сбербанка не заставили долго ждать результат / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того, как ЕС принял шестой пакет санкций, в котором помимо всего сказано об отключении от SWIFT крупнейшего российского банка – Сбербанка, его акции на бирже начали падать.

Так, по данным Investing, состоянием на 31 мая 11:43 по киевскому времени стоимость акции Сбербанка составляла 118,89 руб. (1,9 долл. США). При этом открытие было на уровне 120,67 руб, а самый низкий показатель опускался до 117,62 руб.

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Динамика стоимости акций банка / Фото: Investing.com

Сбербанк заявил, что санкции на него не повлияют

Как сообщает российский "Коммерсант", Сбербанк заявил, что согласованное в рамках санкций Евросоюза (ЕС) отключение банка от международной системы SWIFT не отразится на международных расчетах.

"Основные ограничения уже действуют. Отключения от SWIFT не изменят текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут производиться банком в стандартном режиме", – сказали в пресс-службе кредитной организации.

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Шестой пакет санкций

Страны ЕС одобрили шестой пакет санкций против России. Он предполагает запрет на две трети российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT. В начале марта 2022 года ЕС уже принял аналогичные меры по семи российским банкам, включая ВТБ и "Открытие".

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Сбербанк – это крупнейший российский банк с долей в 37%.

"Поэтому это хорошо, что сейчас мы десвифтизируем Сбербанк", – сказала фон дер Ляен.

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Ранее мы рассказывали, как в марте акции Сбербанка стоили меньше листа бумаги А4.

Также мы писали, как на Россию повлияет шестой пакет санкции.