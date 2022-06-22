Самая дешевая квартира в Украине – сколько стоит и как выглядит (фото)

Показываем, где и за сколько продают одну из самых дешевых квартир на вторичном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для многих украинцев сейчас актуален вопрос покупки жилья. Квартиры в новостройках достаточно дорогие: чем современнее ремонт и планировка – тем дороже недвижимость.

Редакция "Сегодня" промониторила вторичный рынок и предлагает узнать, где и за сколько сбывают квартиру по самой низкой цене и что входит в сумму.

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На сайте с объявлениями реализуют однокомнатную квартиру, так называемую малосемейку, в центре Кременчуга Полтавской области. Жилье находится в пятиэтажном доме, на четвертом этаже.

Продажа однокомнатной квартиры / Фото: скриншот

Общая площадь жилого помещения составляет 16 кв. метров, а также есть кухня на 20 "квадратов". Здание построили в 1980-х годах, стены кирпичные, класс эконом.

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Продажа однокомнатной квартиры / Фото: скриншот

Ремонта в квартире не делали, но для неприхотливого владельца состояние для проживания удовлетворительное. Имеется раздельный санузел, душевая кабина, мебель, газовая плита.

Продажа однокомнатной квартиры / Фото: скриншот

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Недалеко от дома находится остановка общественного транспорта, рынок, магазины, пляж и парк. Собственница недвижимости установила цену на квартиру в размере 4500 долларов (133,4 тыс. грн).

Продажа однокомнатной квартиры / Фото: скриншот

Цены на квартиры в новостройках

В апреле-мае в Украине постепенно возобновили строительство во всех областях, удаленных от зон ведения боевых действий. Согласно исследованию ресурса ЛУН, цены на квартиры в новостройках выросли фактически везде и сейчас выше довоенных, даже если считать в валюте.

В Киеве стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 4,4%, если сравнивать с довоенным периодом – до 1410 долл./кв. м (41,6 тыс. Грн). На территориях вокруг столицы жилье подорожало в среднем на 12,2% – до 765 долл./кв. м (22,5 тыс. грн.).

Самый высокий рост в Хмельницкой (+16%) и Кировоградской (+18%) областях. Активно строят и соответственно повышаются цены на жилье в Черниговской (+13%), Сумской (+13%), Тернопольской (+13%), Ровенской (+12%), Житомирской (+12%) и Волынской (+11%) областях.

Ранее "Сегодня" писали о том, что произойдет со стоимостью недвижимости в Украине в ближайшее время, и где украинцы чаще всего покупают жилье за границей.