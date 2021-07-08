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С переназначением субсидий возникли проблемы – часть украинцев может не получить деньги вовремя

8 июля, 10:01

Ксения Капустинская

Автоматический пересчет застопорился в некоторых городах. Министерство социальной политики во всем винит местные власти

Субсидии пересчитали, но не всем / Фото: Сегодня

Украинцам в отдельных городах до сих пор не переназначили субсидии на оплату коммуналке, поэтому они рискуют не получить деньги за май и июнь вовремя. Речь идет субсидиях, которые переназначили автоматически. Процесс не завершился по вине органов местного самоуправления, которые "не обеспечили соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период".

"Переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме. Указанное может привести к несвоевременному получения гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг",сообщило Министерство социальной политики.

Ведомство уже обратилось к Ассоциации городов Украины с просьбой скоординировать работу местных властей по переназначению субсидий. В каких именно городах возникли проблемы, Минсоцполитики умолчало.

Кому не ждать переназначения субсидий

Право на субсидию, по новым правилам, теряют те, кто:

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А те, кому помощь уже успешно переназначили, скоро получат субсидии за май и июнь, заверили в Минсоце.

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Источник: Сегодня

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