Рынок топлива ждут изменения – в мае с АЗС может исчезнуть один из видов бензина

Водителям придется затянуть пояса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В связи с войной России против Украины, рынок горючего претерпевает серьезные изменения. К сожалению, это не только временный дефицит и рост цен, но и возможное исчезновение целого вида бензина.

Как рассказал в комментарии "Сегодня" директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, уже в мае на рынке может не быть А-92.

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"Его не производят в Европе, откуда мы сейчас все горючее будем покупать", – объяснил эксперт.

Бензин и дизель, который удастся купить, будут достаточно дорогими, и будут покупать его небольшими партиями.

"Цена на бензин регулируется государством. Считаю, что госрегулирование нужно немного ослабить, потому что сейчас эта система не позволяет много партий горючего закупать", – подчеркнул Сергей Куюн.

Дефицит топлива

Сейчас ситуация с бензином проблематична во многих областях, даже в Киеве. Трейдеры в последние недели пытались максимально обеспечивать столицу, но горючего не хватает. В частности, потому что потребление выросло, киевляне возвращаются домой, а вот поставлять больше возможности нет.

В марте парламент снизил НДС до 7% и отменил акциз на горючее, что помогло удержать рынок от полного краха и цены за литр свыше 50 грн. По словам Сергея Куюна, госрегулирование заставит отдельных участников рынка поднять цену на бензин до 52 грн/л, а на дизель – до 55 грн/л. Сейчас рыночные тенденции на это указывают.

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"Задачей номер один является наполнение рынка горючим. Если и допустить повышение цен, то за счет отмены госрегулирования или его ослабления. Цена вырастет, но не так сильно, как от полного возврата налогов, и будет эффект посредством стимулирования наполнения рынка", – подчеркнул Куюн.

А вот возвратиться к госрегулированию и увеличению налогов на рынке горючего можно будет только после построения новой системы снабжения. Трейдеры должны наладить доставку бензина и дизеля в Украину через западную границу.

Обещания правительства

Даже на официальном уровне подтвердили, что в Украине с топливом не все хорошо. Глава Минэкономики Юлия Свириденко заметила, что на рынке есть дефицит, но ведомство обещает решить проблему через неделю.

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"Цель страны-агрессора РФ – остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита горючего", – подчеркнула она.

Ситуацию в стране объясняют прицельными атаками российских войск по нефтебазам и Кременчугскому заводу. Последний был важным источником снабжения топливом на востоке и в центре Украины. Сейчас только крупные трейдеры могут переориентироваться на более дорогой западный рынок.

Ожидается, что закупка товаров в Европе приведет к удорожанию топлива на украинских АЗС. Водителям придется к этому морально приготовиться, но другого выхода нет – логистические цепочки сложные и дорогие.

Раньше мы рассказывали, как украинские водители могут хотя бы чуть-чуть сэкономить на закупках горючего. В то же время на некоторых сетях АЗС начали продавать новый вид бензина – А-95 ЕСО.