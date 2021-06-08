Рынок топлива: цены вверх подтолкнет подорожавшая нефть

На рынке топлива главными новостями минувшей недели стали три: две плохие для потребителей и одна хорошая. Первая – Кабмин пересчитал предельную цену топлива, увеличив ее дополнительно примерно на 60 коп./л. Вторая – сети-дискаутеры, продающие горючее по самым низким ценам, их повысили. И хорошая новость: подешевел сжиженный автогаз.

О том, что может произойти на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Новая предельная цена на топливо была рассчитана Кабмином с учетом расходов на логистику, о которых кабминовские "спецы" забыли, а она составляет 27 долларов на каждой тонне. Пришлось спешно вносить изменения в постановление о регулируемых ценах. В итоге новая цена на бензины А-92 и А-95 стала 29,92 грн/л, на ДТ – 27,91 грн/л. Премиальное топливо стоит дороже, так как, напомним, цены на него не регулируются, на автогаз – тоже.

В большинстве регионов средние цены на бензин изменились в пределах 10 коп./л. Самое большое подорожание – в Полтавской области: на 11 коп. за литр А-92 – до 28,18 грн/л. На ДТ цены вообще изменились в пределах статистической погрешности – на 1-2 коп./л. А вот автогаз подешевел в 10 областях на 4-10 коп./л, в Черкасской обл. – на 15 коп./л, в остальных цены сохранились.

Самый дорогой бензин А-92 в Луганской области – 29,43 грн/л (цена не изменилась), бензин А-95 в Киеве – 30,55 грн/л.

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: литр А-92 стоит 27,21 грн (+4 коп.), литр А-95 – 28,14 грн (+1 коп./л).

Дизель и автогаз также самые дорогие на Луганщине – соответственно 28,13 грн/л и 16,17 грн/л (цены не изменились).

Самое дешевое дизтопливо в Николаевской области – 26,86 грн/л (+1 коп./л), автогаз – в Черниговской – 15,21 грн/л (-8 коп./л).

Разброс цен уменьшился по бензину А-92 и по ДТ, не изменился по А-95 и увеличился по автогазу. По А-92 разброс составляет 8,2% (2,22 грн/л), было 8,3%, по А-95 – 8,6% (2,41 грн/л), по дизелю – 4,7% (1,27 грн/л), было 6,4%, по автогазу – 6,3% (0,96 грн/л), было 5,6%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,20 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,97 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,35 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,69 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что сети-дискаунтеры повысили цены на 10-20 коп./л, так как у них они были заметно ниже, чем предельно регулируемая Кабмином. Это, по словам Геннадия Рябцева, увеличило среднюю цену по областям, в зависимости от количества там заправок той или иной сети-дискаунтера. В среднем по Украине это дало рост цен на бензины в пределах 5 коп./л. А вот "кабминовскую" надбавку в 60 коп./л почти нивелировало снижение котировок на топливо в связи с продолжающимся укреплением гривни к доллару.

Сергей Куюн уточнил, какие именно сети подняли цены.

"В сети "БРСМ-Нафта" цены на бензины выросли на 20 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,54 грн/л, А-95 – до 28,54 грн/л. При этом ДТ подорожало на 13 коп./л, до 26,52 грн/л. Сеть Motto повысила цены на бензины на 10 коп./л: А-92 в среднем подорожал до 27,15 грн/л, А-95 – до 28,06 грн/л. на 10 коп./л, до 29,09 грн/л, выросла цена бензина марки А-95 в сети BVS. На станциях "Авантаж 7" бензины подорожали на 17 коп./л. Так, цена А-92 увеличилась до 27,28 грн/л, А-95 – до 28,28 грн/л", – анализирует эксперт.

Небольшое снижение цен на автогаз также носило локальный характер, отметил Артем Куюн. Так, сеть Motto снизила за неделю цены на 20 коп./л, сеть "Укрнафта" – на 6 коп./л.

Артем Куюн также сообщил, что Украина продолжает наращивать поставки газа морским путем для компенсации снижения белорусских объемов в связи с ремонтом Мозырского НПЗ (до 4% рынка).

"Танкер-газовоз Star Prime 7 июня прибыл на разгрузку в порт Николаева, судно доставило 1,8 тыс. т сжиженного газа, – уточнил Артем Куюн. – В конце мая еще один газовоз доставил в Николаев 1 тыс. т газа. Всего в мае из 125,6 тыс. т газа по импорту более 10% были доставлены морем".

Это значит, что дефицита газа не будет, рынок сбалансирован.

Что может измениться за неделю

Эксперты обрадовали: наметившийся было дефицит бензинов в июне отменяется.

"Мозырский НПЗ (Беларусь), несмотря на ремонт, изыскал возможность отгрузить в Украину марки А-95 до 20 тыс. т (35% обычных объемов), – анализирует Сергей Куюн. – Также украинские трейдеры заключили новые контракты на поставки ресурса с других направлений. В частности, ожидается, что отгрузка из Литвы останется на высоком майском уровне в объеме 25 тыс. т при норме 15 тыс. т. По оперативным данным, увеличит выпуск марки А-95 "Укртатнафта" – с 35 до 40 тыс. т. В случае поступления заявок предприятие готово нарастить выпуск до 50 тыс. т", – говорит Сергей Куюн.

Все это позволит избежать ресурсной и ценовой напряженности на рынке, уверен эксперт.

Геннадий Рябцев также говорит, что цены на бензин и дизтопливо на этой неделе не изменятся.

"Даже несмотря на то, что нефтяные котировки впервые с 2019 год превысили 70 долларов за баррель, это пока не отразилось на оптовых ценах на топливо, – констатировал Геннадий Рябцев. – Рост розничных цен сдерживает не только госрегулирование, но и укрепление гривни. Но потенциал подорожания постепенно формируется и когда он проявится, пока прогнозировать рано. Точно можно сказать: если курс доллара снова пойдет вверх – премиальные бензины подорожают сразу же".

Артем Куюн говорит, что рынок газа пока "затаился". Сформировавшийся потенциал для снижения на 70 коп./л постепенно нивелируется более дорогими морскими поставками. Также в условиях регулируемых цен на АЗС почти ничего не зарабатывают на обычном бензине, из-за чего стараются по максимуму заработать на газе.

"До середины июня на стелах цена газа не изменится, небольшое снижение на минувшей неделе было за счет корректировок цен в отдельных сетях", – резюмировал Артем Куюн.

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