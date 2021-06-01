Рынок топлива: цены стабильны, но будет ли в продаже горючее

На рынке топлива сейчас главный вопрос: будет ли в июне в продаже достаточно бензина и дизтоплива в связи с возможными санкциями со стороны Украины по отношению к белорусским товарам. Ведь Беларусь – один из основных поставщиков нефтепродуктов в Украину. В ожидании ответа на этот вопрос розничные цены замерли.

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О том, что может произойти на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Предельная цена на топливо была рассчитана Кабмином до конца мая, поэтому сохранилась – 29,84 грн/л на А-92 и А-95 и 27,89 грн/л на ДТ. Премиальное топливо стоит дороже, так как, напомним, цены на него не регулируются, на автогаз – тоже.

В большинстве регионов средние цены остались стабильными. На А-95 они поменялись только в Ровенской области (+9 коп./л) и в Днепропетровской (-5 коп/л). На А-92 колебания были в 10 регионах, самый большой рост также на Ровенщине (+11 коп./л), в остальных в пределах плюс-минус 5 коп./л. На ДТ цены также колебались в пределах 5 коп./л в шести областях, на Тернопольщине дизель подешевел на 9 коп./л.

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Самый дорогой бензин А-92 в Луганской области – 29,43 грн/л (цена не изменилась), бензин А-95 в Киеве – 30,94 грн/л.

Как пояснил Геннадий Рябцев, средняя цена А-95 и ДТ в столице выше рекомендованной Кабмином за счет премиальных сортов.

Самые низкие (и стабильные) цены на бензины в Сумской области: литр А-92 стоит 27,17 грн, литр А-95 – 28,13 грн.

Дизель и автогаз самые дорогие на Луганщине – соответственно 29,43 и 16,17 грн/л (цена не изменилась). Самое дешевое дизтопливо – в Николаевской области, автогаз – в Черниговской (цены также не изменились). Но небольшая динамика цен на автогаз (плюс-минус 5 коп./л) была в 13 областях и в Киеве.

Разброс цен не изменился ни по одному виду топлива. По А-92 разброс составляет 8,3% (2,26 грн/л), по А-95 – 8,6% (2,41 грн/л), по дизелю – 6,4% (1,73 грн/л), по автогазу – 5,6% (0,88 грн/л).

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Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,17 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,93 грн/л

Цены на ДТ

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Средняя цена по Украине – 27,35 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,71 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что положение с бензином непростое, с дизтопливом полегче, так заранее было известно, что Мозырский НПЗ становится на плановый ремонт, поэтому были найдены другие источники поставок. В понедельник выяснилось, что из Мозыря в Украину в июне все же поставят 10 тыс. т бензина марки А-95, это в 5,5 раза меньше, чем обычно. То есть, нужно перекрыть "дыру" в 45 тыс. т.

По подсчетам Сергея Куюна, порядка 10 тыс. т может дополнительно дать "Укртатнафта", еще столько же (оценочно) законтрактовано свободных объемов на "Орлен-Летува" (Польша-Литва), уже 6000 т на днях прибудут по морю в Одессу. Остальные объемы пока "в тумане".

Геннадий Рябцев говорит, что, во-первых, возможны в отдельных сетях перебои с поставками обычного А-95, во-вторых, даже в легальных сетях-дискаунтерах может появиться некачественное топливо, например, бензин А-92 с присадками, который будут продавать как А-95, а то и вовсе "бодяга".

С А-92 и дизтопливом эксперты проблем не ожидают, так как его завезут достаточно и без белорусских объемов.

Газ продолжал дешеветь в опте, его достаточно, но в рознице не падают.

"Стоимость газа в опте продолжает снижаться более 20 дней подряд. В ряде регионов цены достигли 22 100 грн/т, других регионах 23 000-23 400 грн/т, это на 300-900 грн/т ниже, чем 10 дней назад. За 23 дня мая поставлено 88,9 тыс. т газа, что на 2,5 тыс. т меньше объемов аналогичного периода апреля. Темпы поставок соответствуют потребностям, рынок близок к сбалансированному состоянию", – говорит Артем Куюн.

Также в Украину впервые за последние месяцы газ начали поставлять морским путем: 29 мая в Одессу прибыл танкер-газовоз с 4000 т газа, в Николаев – с 1000 т газа. Это компенсирует недопоставки с Мозырского НПЗ (4000 т). Основной белорусский поставщик – Речицкий НПЗ – сохранил отгружаемые объемы. По словам Артема Куюна, отсутствие газа из Мозыря влияния на ситуацию в Украине не окажет, поскольку в структуре украинского рынка эти объемы небольшие (3-4%). Мозырскому газу быстро найдут замену, уверен эксперт.

Что может измениться за неделю

Пока эксперты ожидают, что турбулентность на рынке усилится, но ненадолго.

Геннадий Рябцев напомнил: с 1 июня Кабмин должен опубликовать новые предельные цены на горючее, и они могут быть ниже нынешних, так как гривня за последние 10 дней укрепилась.

"Это снизит стоимость обычного А-95, но возможно его исчезновение на легальных заправках либо продавать будут только по безналу или лояльным клиентам, чтобы не торговать в убыток", – опасается Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн прогнозирует, что станут больше продавать премиальных бензинов, цена которых правительством не регулируется. То есть заправимся, но дороже.

"Трагедии не произойдет. Думаю, что рынок быстро законтрактуется и ввезет дополнительные объемы по морю. Если и будет "разрыв", то недолго – неделя-две, когда возможна какая-то турбулентность. Но глобальный кризис это не спровоцирует", – обнадежил Сергей Куюн.

Артем Куюн говорит, что по ценам на автогаз сформировался потенциал для снижения на 70 коп./л. Но газ не подешевеет. Первая причина – новые поставки, прежде всего морем, будут дороже из-за логистики примерно на 70 коп./л, вторая – в условиях регулируемых цен, на АЗС почти ничего не зарабатывают на обычном бензине, из-за чего стараются по максимуму заработать на газе.

"Поэтому в первую неделю июня на стелах цена газа не изменится", – резюмировал Артем Куюн.

После регулирования цен на топливо появились аферисты, предлагающие купить качественный бензин онлайн. Пострадали десятки человек. Подробнее смотрите в сюжете.