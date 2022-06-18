Украинцев после войны ждут изменения: на какое жилье будет сумасшедший спрос

Какое жилье будут покупать украинцы после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война серьезно изменила представление многих украинцев о том, какое жилье они хотели бы. Власти уже пообещали восстановить всю жилую недвижимость, которую разрушили российские кафиры, но пока неясно, какими будут новые многоквартирные дома.

"Сегодня" выяснили, какое жилье будет популярно в Украине после войны.

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Ветер перемен

Если говорить в глобальном измерении, то тенденции последних нескольких лет на рынке недвижимости, особенно по первичному рынку, будут сохранены. Как пояснил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов, выбирая жилье в послевоенное время, украинцы будут обращать внимание, прежде всего, на следующие условия:

развитие должной инфраструктуры, как создаваемой застройщиком, так и имеющейся в локации будущего ЖК;

наличие вблизи ЖК рекреационных зон (парков, лесов, озер, рек и т.п.);

жилой комплекс должен быть с паркингом (наземным, подземным);

придомовая территория должна быть защищена, закрыта от посторонних, а также свободна от автотранспорта;

в структуре ЖК должна быть обустроена территория для отдыха, занятий спортом, надлежащая детская инфраструктура и т.п.;

в составе комплекса должна быть предусмотрена самодостаточная инфраструктура (магазины, бытовые сервисы, кафе и т.д.);

покупатели будут обращать внимание на энергосберегающие технологии, качество строительства;

особенное место в предпочтениях покупателей принадлежит планировочным решениям: так называемые разумные планировки по принципу каждый метр площади должен быть полезен;

репутация и своевременное исполнение девелопером взятых на себя обязательств.

"Тенденции последних лет вряд ли претерпевают радикальные изменения. Конечно, война, ее последствия, существенно влияют на вкусы покупателей. Именно поэтому, по моему убеждению, на первичном рынке могут сработать, так называемые, временные тренды", – говорит эксперт.

Речь идет о создании защищенных территорий в самих квартирах и универсальных подземных паркингах, которые могут использоваться как бомбоубежища.

Спрос на жилье нового формата

В войне против Украины Россия применяет позорные практики, направленные против обычных граждан нашего государства. Именно поэтому ракетные удары по жилищным объектам в Украине со стороны РФ стали привычным явлением с 24 февраля 2022 года.

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На фоне этого в парламент попал законопроект, в котором депутатам предлагают несколько изменить строительные нормы и предусмотреть создание надежных бомбоубежищ в отстроенных и новых домах. Впрочем, сохранится ли эта практика после войны – большой вопрос.

"Есть понимание, что создание не номинальных, а именно функциональных бомбоубежищ – это дополнительные расходы девелоперов, поэтому я считаю, что после войны девелоперы будут пытаться найти разумный компромисс между уровнем расходов и уровнем защиты будущих жильцов", – отмечает Владимир Семенцов.

Приблизительно такая же ситуация с защищенными помещениями внутри квартир. Вряд ли покупатели готовы платить за дополнительные 10-12 м2 площади квартиры, в которой будет обустроена "кладовая"-укрытие.

"Конечно, в мирное время такие помещения можно будет использовать именно как "технические помещения" (по сути, как амбар в прямом смысле). Однако, не стоит думать, что временные тренды станут основными для покупателей. Застройщики, я уверен, предложат рынку оптимальные решения в вопросах дополнительной защиты, которые были бы функциональными и не привели к чрезмерным расходам покупателей", – считает Владимир Семенцов.

Чего будут хотеть покупатели

Если же говорить о психологических трендах, то ожидаются существенные изменения в восприятии гражданами жилья как собственности. Так, в последние годы существенно возросла потребность в объектах формата доходных домов (речь идет именно о сервисных апартаментах), где граждане будут арендовать жилье.

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В преддверии войны в общей структуре спроса на аренду жилья, популярность найма апартаментов в доходных домах составляла около 10%. Однако предложение такого жилья существенно ограничено и могло удовлетворить максимум 20% арендаторов. В то же время, в зависимости от экономических условий в том или ином регионе, количество арендаторов, которые будут переориентироваться на доходные дома, будет постепенно расти.

Какие преимущества аренды в доходных домах:

"гостиничное" обслуживание, которым занимается управляющая компания (рум-сервис, ресепшн, клининг, оплата коммунальных расходов);

обустройство удобного и современного лобби;

наличие дополнительных объектов инфраструктуры формата live-work-play (кафе, фитнес-центры, магазины, встроенные небольшие ТЦ, коворкинги);

безопасность проживания;

закрытая территория;

наличие паркинга.

"Потенциальные наниматели апартаментов в доходных домах настроены получить максимальный комфорт от проживания, начиная от уборки в номере, возможности дистанционной работы, заканчивая отдыхом в кафе прямо в доме. Имеющиеся преимущества жизни в новостройках, добавив элементы чисто гостиничного сервиса", – отмечает эксперт.

Однако развитие сегмента доходных домов будет зависеть от нескольких важных факторов, среди которых:

инвестиционная привлекательность как для девелопера, так и частных инвесторов (пассивные инвестиции, шеринговые инвестиции на стадии строительства и эксплуатации и т.п.);

уровень платежеспособного спроса.

"Жить в доходных домах дороже, чем арендовать квартиру. Уровень комфорта и имеющиеся дополнительные преимущества существенно влияют на популярность такого типа жилья. Арендаторы снимают уже готовые, обустроенные мебелью и техникой апартаменты, а, например, аренда квартиры в новостройке очень часто связана" с длительным ремонтом других помещений в доме", – добавляет Владимир Семенцов.

Поэтому в ближайшие несколько лет сервисные апартаменты могут стать весомой альтернативой потенциальным арендаторам.

Ранее мы писали, что будут предлагать власти украинцам, потерявшим жилье из-за войны. Также мы рассказывали, что происходит с рынком аренды недвижимости в Киевской области.