На українців після війни чекають зміни: яке житло буде шалено популярним

Яке житло купуватимуть українці після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна серйозно змінила уявлення багатьох українців про те, яке житло вони хотіли б мати. Влада вже пообіцяла відновити всю житлову нерухомість, яку зруйнували російські окупанти, але поки що незрозуміло, якими будуть нові багатоквартирні будинки.

"Сьогодні" з'ясували, яке житло буде популярним в Україні після війни.

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Вітер змін

Якщо говорити у глобальному вимірі, то тенденції останніх кількох років на ринку нерухомості, особливо щодо первинного ринку, будуть збережені. Як пояснив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов, обираючи житло у повоєнний час, українці звертатимуть увагу, насамперед, на такі умови:

розвиток належної інфраструктури, як створюваної забудовником, так і наявної в локації майбутнього ЖК;

наявність поблизу ЖК рекреаційних зон (парків, лісів, озер, річок тощо);

житловий комплекс має бути з паркінгом (наземним, підземним);

прибудинкова територія має бути захищеною, закритою від сторонніх, а також вільною від автотранспорту;

у структурі ЖК має бути облаштована територія для відпочинку, занять спортом, належна дитяча інфраструктура тощо;

у складі комплексу має бути передбачена самодостатня інфраструктура (магазини, побутові сервіси, кав’ярні тощо);

покупці звертатимуть увагу на енергоощадні технології, якість будівництва;

особливе місце в уподобаннях покупців належить планувальним рішенням: так звані розумні планування за принципом кожен метр площі має бути корисним;

репутація та вчасне виконання девелопером взятих на себе зобов’язань.

"Тенденції останніх років навряд чи зазнають радикальних змін. Звісно, війна, її наслідки, суттєво впливають на смаки покупців. Саме тому, на моє переконання, на первинному ринку можуть спрацювати, так звані, тимчасові тренди", – каже експерт.

Йдеться про створення захищених територій у самих квартирах та універсальних підземних паркінгів, що можуть використовуватися, як бомбосховища.

Попит на житло нового формату

У війні проти України Росія застосовує ганебні практики, які спрямовані проти звичайних громадян нашої держави. Саме тому ракетні удари по житловим об'єктам в Україні з боку РФ стали звичним явищем з 24 лютого 2022 року.

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На фоні цього до парламенту потрапив законопроєкт, за яким депутатам пропонують дещо змінити будівельні норми, та передбачити створення надійних бомбосховищ у відбудованих та нових будинках. Втім, чи збережеться ця практика після війни — велике питання.

"Розуміємо, що створення не номінальних, а саме функціональних бомбосховищ — це додаткові витрати девелоперів, тому я вважаю, що після війни девелопери намагатимуться віднайти розумний компроміс між рівнем витрат та рівнем захисту майбутніх мешканців", – зазначає Володимир Семенцов.

Приблизно така ж ситуація з захищеними приміщеннями всередині квартир. Навряд чи покупці готові платити за додаткові 10-12 м2 площі квартири, в якій буде облаштована "комора"-укриття.

"Звісно, у мирний час такі приміщення можна буде використовувати саме як "технічні приміщення" (по суті, як комору у своєму прямому значенні). Проте, не варто думати, що тимчасові тренди стануть основними для покупців. Забудовники, я певен, запропонують ринку оптимальні рішення в питаннях додаткового захисту, які б були функціональними і не призвели до надмірних витрат покупців", – вважає Володимир Семенцов.

Чого хотітимуть покупці

Якщо ж говорити про психологічні тренди, то очікуються суттєві зміни в сприйнятті громадянами житла, як власності. Так, в останні роки суттєво зросла потреба в об’єктах формату прибуткових будинків (йдеться саме про сервісні апартаменти), у яких громадяни орендуватимуть житло.

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Напередодні війни у загальній структурі попиту на оренду житла, популярність найму апартаментів у прибуткових будинках становила близько 10%. Проте пропозиція такого житла суттєво обмежена і могла задовольнити максимум 20% орендарів. Водночас залежно від економічних умов в тому чи іншому регіоні, кількість орендарів, що переорієнтовуватимуться на прибуткові будинки, поступово зростатиме.

Які переваги оренди у прибуткових будинках:

"готельне" обслуговування, яким займається керуюча компанія (рум-сервіс, ресепшн, клінінг, оплата комунальних витрат);

облаштування зручного і сучасного лобі;

наявність додаткових об’єктів інфраструктури формату live-work-play (кав’ярні, фітнес-центри, магазини, вбудовані невеликі ТЦ, коворкінги);

безпека проживання;

закрита територія;

наявність паркінгу.

"Потенційні винаймачі апартаментів в прибуткових будинках налаштовані отримати максимальний комфорт від проживання, починаючи від прибирання у номері, можливості дистанційної роботи, закінчуючи відпочинком у кав’ярні прямо в будинку. Саме тому забудовники, що планують реалізовувати проєкти в цьому сегменті нерухомості, намагатимуться втілити всі наявні переваги життя в новобудовах, додавши елементи суто готельного сервісу", – зазначає експерт.

Проте розвиток сегменту прибуткових будинків залежатиме від кількох важливих факторів, серед яких:

інвестиційна привабливість, як для девелопера, так і приватних інвесторів (пасивні інвестиції, шерінгові інвестиції на стадії будівництва та експлуатації тощо);

рівень платоспроможного попиту.

"Жити у прибуткових будинках є дорожчим, ніж орендувати квартиру. Рівень комфорту та наявні додаткові переваги суттєво впливають на популярність такого типу житла. Орендарі винаймають уже готові, облаштовані меблями і технікою апартаменти, а, наприклад, оренда квартири в новобудові дуже часто пов’язана з довготривалим ремонтом інших помешкань у будинку", – додає Володимир Семенцов.

Тож у найближчі кілька років сервісні апартаменти можуть стати вагомою альтернативою для потенційних орендарів.

Раніше ми писали, що пропонуватиме влада українцям, які втратили житло через війну. Також ми розповідали, що відбувається з ринком оренди нерухомості у Київській області.