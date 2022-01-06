"Рычаг" против Европы или против Путина? Кому может быть выгоден "Северный поток-2"

"Северный поток-2" можно использовать против России / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия может использовать "Северный поток-2", как "рычаг" против Европы, считает госсекретарь США Энтони Блинкен, однако он может стать "рычагом" против России.

Об этом Блинкен заявил на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает Госдеп.

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Госсекретарь отметил, что в случае очередного нападения РФ на Украину, трубопровод не будет запущен в работу.

"Если Россия возобновит агрессию по отношению к Украине, то, безусловно, будет трудно увидеть, как через него будет течь газ в будущем. Да, некоторые могут рассматривать "Северный поток-2" как рычаг, который Россия может использовать против Европы. Фактически, это рычаг, который Европа может использовать против России", – заявил госсекретарь.

Блинкен также напомнил, что США всегда выступали против запуска этого газопровода, несмотря на отказ Джо Байдена, вводить санкции в мае 2021 года.

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Газовый шантаж РФ

Этой зимой Европа оказалась в сложной ситуации с газовым кризисом. Цены на свободном рынке достигли рекордных значений, а поставки голубого топлива из России упали до минимальных значений.

В конце декабря 2021 г. президент РФ Путин напрямую заявил, что больше газа Европа получит тогда, когда будет дано разрешение на работу "Северного потока-2".

"Сегодня" также писали, что вторую нить "Северного потока-2" начали заполнять техническим газом и рассказывали, что будет с украинской ГТС при запуске трубопровода.