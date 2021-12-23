Ryanair отменил 17 рейсов из Украины: список

Ryanair не исключает возврат в расписание некоторых из отмененных маршрутов / Фото: Коллаж: Сегодня
Ирландский лоукостер Ryanair отменил некоторые рейсы в Европу из украинских городов, а именно из Харькова, Киева, Львова и Одессы.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.
Какие рейсы отменили?
Из Киева:
- Киев – Быдгощ с 10 по 31 января;
- Киев – Мальта с 10 по 31 января;
Из Львова:
- Львов – Бари с 10 по 31 января;
- Львов – Палермо с 10 по 31 января;
- Львов – Пиза с 10 по 31 января;
- Львов – Турин с 10 по 31 января;
- Львов – Манчестер с 10 по 31 января;
- Львов – Братислава с 10 по 31 января;
Из Харькова:
- Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января;
- Харьков – Варшава с 6 по 31 января;
- Харьков – Краков с 6 по 31 января;
- Харьков – Познань с 6 по 31 января;
- Харьков – Будапешт с 6 по 31 января;
- Харьков – Милан с 6 по 31 января;
Из Одессы:
- Одесса – Катовице с 10 по 31 января;
- Одесса – Болонья с 10 по 31 января;
- Одесса – Барселона с 10 по 31 января.
Рейсы отменили до конца января. Но авиакомпания не исключает возврат в расписание некоторых из отмененных маршрутов. Но, также, могут и дальше продолжить отменять рейсы. Решение примут в конце января.
Отметим, что сейчас в Ryanair насчитывается около 80 маршрутов из Украины.
Что будет с ценами на билеты?
Авиакомпании планируют повысить стоимость билетов, среди причин – пандемия COVID-19. По словам экспертов, эра недорогих путешествий подходит к концу.
Вероятное повышение тарифов станет результатом сочетания нескольких факторов. Как говорит гендиректор Ryanair Майкл О'Лири, это:
- рост спроса на путешествия летом 2022 года после открытия границ;
- сокращение пропускной способности авиакомпаний.
Ранее мы сообщали, что ирландский лоукостер Ryanair с 27 марта 2022 года откроет прямой рейс из Одессы в Венецию. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.
Напомним, ирландский лоукостер Ryanair в 2022 году запустит еще два новых маршрута из международного аэропорта "Борисполь" в Стокгольм и на остров Керкира, который известен как Корфу.