Ryanair скасував 17 рейсів з України: перелік

Ryanair не виключає повернення в розклад деяких зі скасованих маршрутів / Фото: Колаж: Сьогодні
Ірландська лоукостер Ryanair скасував деякі рейси до Європи з українських міст, а саме з Харкова, Києва, Львова та Одеси.
Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі компанії.
Які рейси скасували?
З Києва:
- Київ – Бидгощ з 10 до 31 січня;
- Київ – Мальта з 10 до 31 січня;
Зі Львова:
- Львів – Барі з 10 до 31 січня;
- Львів – Палермо з 10 до 31 січня;
- Львів – Піза з 10 до 31 січня;
- Львів – Турин із 10 по 31 січня;
- Львів – Манчестер із 10 по 31 січня;
- Львів – Братислава з 10 до 31 січня;
З Харкова:
- Харків – Вільнюс із 6 по 31 січня;
- Харків – Варшава з 6 до 31 січня;
- Харків – Краків з 6 до 31 січня;
- Харків – Познань із 6 по 31 січня;
- Харків – Будапешт з 6 до 31 січня;
- Харків – Мілан із 6 по 31 січня;
З Одеси:
- Одеса – Катовіце з 10 до 31 січня;
- Одеса – Болонья з 10 до 31 січня;
- Одеса – Барселона з 10 до 31 січня.
Рейси скасували до кінця січня. Але авіакомпанія не виключає повернення в розклад деяких зі скасованих маршрутів. Але також можуть і далі продовжувати скасовувати рейси. Рішення ухвалять наприкінці січня.
Зазначимо, що зараз у Ryanair налічується близько 80 маршрутів з України.
Що буде з цінами на квитки?
Авіакомпанії планують підвищити вартість квитків, серед причин – пандемія COVID-19. За словами експертів, ера недорогих подорожей добігає кінця.
Імовірне підвищення тарифів стане результатом поєднання кількох факторів. Як говорить гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі, це:
- зростання попиту на подорожі влітку 2022 після відкриття кордонів;
- скорочення пропускної спроможності авіакомпаній.
Раніше ми повідомляли, що ірландський лоукостер Ryanair з 27 березня 2022 відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах та неділях.
Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair у 2022 році запустить ще два нові маршрути з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Стокгольм і на острів Керкіра, який відомий як Корфу.