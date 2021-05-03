Руководство "Нафтогаза" разогнали из-за убытков: откуда "дыра" в 20 миллиардов

Эксперты объяснили, почему компания лишилась прибыли в 100 миллиардов, и сколько денег осталось на счетах

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Громкий кадровый взрыв недели – Кабмин уволил, казалось бы, неизменного главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, который руководил с 2014 года, пережив 4 смены правительств и трех министров. Теперь госкомпанией руководит его бывший бизнес-партнер Юрий Витренко, который до сих пор исполнял обязанности министра энергетики.

Витренко вернулся в "Нафтогаз" аккурат перед запуском с 1 мая нового продукта: годовой газовой цены, которую уже огласил "Нафтогаз" – это 7,96 грн за кубометр. Другие газкомпании установили цены от 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Но теперь вопрос: оставят ли эту годовую цену? Юрий Витренко после назначения заявил, что в планах большие перемены.

Накануне экс-глава компании Андрей Коболев говорил, что чистый консолидированный убыток за 2020 год – это 19 млрд грн, и это впервые убыток, начиная с 2015 года.

"Почему убытки показаны "Нафтогазом" за прошлый год? Там огромные долги облгазов, облгазпоставщиков и предприятий теплокоммунэнерго", – объяснил экономист Борис Кушнирук.

В свою очередь инвестиционный банкир Сергей Фурса говорит, что 2020 году из-за пандемии правительство разрешило "газсбытам" не платить полностью "Нафтогазу" и это привело к накоплению долгов где-то на 20 млрд грн. Также в прошлом году "Нафтогаз" перестал получать доход от транзита газа в рамках так называемой процедуры "анбандлинга".

"В девятнадцатом году эту трубу выделили отдельной госкомпании, и "Нафтогаз" потерял транзит, следовательно потерял доходы в 100 млрд грн. Это сказалось на финансовых результатах "Нафтогаза", – сказал эксперт.

Кроме того, добавляет эксперт, "Нафтогаз", по правилам международной финансовой отчетности, сформировал резерв под долги, которых не возвращают.

"Они это сделали. И это математически сделало минус. Но это математический минус. На счетах компании – два миллиарда долларов", – объяснил банкир.

Директор по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами "Группы Нафтогаз" Алена Осмоловская объснила, что эти оставшиеся деньги предназначены, прежде всего, для того, чтобы обеспечивать доступную цену на годовой продукт газовый для населения Украины, а также, чтобы качественно подготовить наше государство к прохождение следующей зимы.

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