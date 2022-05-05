Рубля больше не будет! В Украине полностью запретят оборот кровавой валюты

Рубли также запретят использовать для международных переводов и расчетов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине планируют запретить оборот российского рубля на территории государства, а также его использование для международных переводов и расчетов. В Верховной Раде уже зарегистрировали общий пакет документов, состоящий из трех соответствующих законов.

Речь идет о законопроектах №7334, №7335 и №7336, авторами которых являются депутаты от "Батькивщины".

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Основной законопроект — это №7334, он предлагает на период военного положения:

запретить любое использование российского рубля в Украине и для трансграничных переводов и перемещений;

в Украине и для трансграничных переводов и перемещений; принудительно ограничить право собственности на активы в российских рублях (убрать начисление процентов, комиссий и т.п.);

на активы в российских рублях (убрать начисление процентов, комиссий и т.п.); вывести из обращения рублевые активы, принадлежащие резидентам РФ или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России (этот метод отличается от их конфискации тем, что не требует решения суда);

принадлежащие резидентам РФ или резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России (этот метод отличается от их конфискации тем, что не требует решения суда); запретить допуск к торгам финансовыми инструментами, номинированными в российских рублях;

номинированными в российских рублях; запретить официальный курс рубля (исключение – возможные репарации);

(исключение – возможные репарации); криминализировать незаконные действия с российскими рублями;

с российскими рублями; предоставить НБУ право решать, на какие другие валюты можно распространить такие же ограничения (например, белорусский рубль).