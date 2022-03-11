Рубль завис над пропастью: что происходит с валютой агрессора на бирже

Как меняется курс рубля на бирже

Курс рубля в первые часы торгов на Мосбирже укрепился на отметке 116,8 рублей, а курс евро тоже снизился почти на 2% – 122,7 рублей.

Об этом свидетельсвтуют данные Мосбиржи по ссостоянию на пятницу, 11 марта.

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Тем временем Центробанк на 11 марта установил курс 120 рублей за доллар, а евро стоит 132 рубля 96 копеек.

Отметим, что на черном рынке курс доходит до 300 рублей за доллар, хотя правительство уже запретило россиянам покупать американскую валюту.

РФ на грани дефолта

По мнению аналитиков американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co, российская экономика буквально зависла на грани дефолта.

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Шансы на то, что агрессор сможет выплатить свой внешний долг, низкие и постоянно уменьшаются.

Специалисты считают, что дефолт может случиться уже 15 апреля.

"Сегодня" уже рассказывали,как в РФ пытаются справиться с паникой на валютном рынке, и писали, как страны Европы помогут Украине восстановить инфраструктуру после войны.