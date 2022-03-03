Рубль летит в пропасть: Россия все ближе подходит к дефолту

Что происходит с рублем на торгах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский рубль продолжает падать и бить новые рекорды на фоне войны в Украине и санкций западных партнеров против агрессора.

Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com.

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Утром, 3 марта, российская валюта обвалилась с 106 до 116 рублей за доллар, хотя с момента открытия торгов прошло всего несколько часов.

/ Фото: Investing.com

Все дело в том, что многие западные страны ввели санкции против Центробанка РФ и заблокировали его международные резервы, которые использовались для сдерживания рубля.

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Сейчас Центробанк пытается срочно найти новые источники подкрепления рубля, например – экспортеры. Но таким образом долго курс не удержать.

Рейтинговое агентство Fitch уже понизило рейтинг России до "В" с "ВВВ", что означает существенный риск дефолта при ограниченном запасе прочности и высокой уязвимости.

По словам министра обороны Алексея Резникова, такими темпами рубль скоро превратится в обычные бумажки.

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В России паника

Несмотря на пропагандистские заявления Кремля о том, что ситуация полностью контролируется, россияне уже ощутили на себе приближающуюся финансовую изоляцию.

Люди стоят по несколько часов к банкоматам, где уже на всех не хватает налички. Также была введена комиссия в размере 30% при покупке доллара на бирже физлицами и запрет на вывоз более 10 тыс. долларов наличкой за границу.

"Сегодня" ранее писали, как РФ превращается во вторую Северную Корею, и рассказывали, сколько иностранной валюты разрешили снимать за один раз украинцам.