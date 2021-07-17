Рост цен на продукты и трехлетняя Бюджетная декларация – самое важное о деньгах за неделю

Госпотребслужба отменила штраф "Новой почте", а в Украине вступил в силу закон касательно коллекторов

"Новой почте" отменили штраф размером 325 млн гривен, а Коболев обьяснил премии в "Нафтогазе" / Фото: коллаж "Сегодня"

В течении рабочей недели 12-16 июля в Украине Рада одобрила трехлетнюю Бюджетную декларацию, а Госпотребслужба отменила штраф "Новой почте". А тем временем в Украине выросли цены на продовольственные товары.

Понедельник. Коболев объяснил многомиллионные премии в "Нафтогазе"

Бывший руководитель НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в 2020 году руководство компании получило многомиллионные премии за выполненные перед госбюджетом обязательства по отчислениям налогов и части прибыли.

По его словам, каждый из директоров и членов правления НАК получил премии в пределах максимально разрешенного лимита, который прописан в контракте каждого сотрудника "Нафтогаза". Кроме того, он считает, что "Нафтогаз" выполнил свои обязательства по чистым денежным переводам в бюджет на 100%. Их компания согласовала с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

Вторник. В Украине снова выросли цены

В Украине по итогам июня 2021 года годовая инфляция осталась на уровне 9,5%, что значительно выше цели Национального банка в 5% плюс-минус один процентный пункт. В частности, ускорился рост цен на обработанные продовольственные товары (+12,1% в годовом исчислении), услуги (+8,1%), непродовольственные товары (+1,6%).

Зато замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 5,1% год к году), сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). А административно регулируемые цены повысились на 18%.

Реклама

Среда. Вступил в силу закон касательно коллекторов

С 14 июля вступил в силу закон №1349-IX о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности, который впервые вводит в законодательное поле профессию коллектора и устанавливает правила для этих специалистов. С этого же дня вступают в силу квалификационные требования к коллекторам, которые составил Нацбанк, и начинается регистрация коллекторских компаний в новом реестре НБУ.

Четверг. Рада одобрила Бюджетную декларацию на 3 года

Верховная Рада Украины впервые в своей истории одобрила подготовленную правительством трехлетнюю Бюджетную декларацию. Документ приняли в целом, за проголосовали 269 народных депутатов.

Первая попытка составить такую декларацию была предпринята еще в 2018 году. Но документ в итоге переименовали в "Основные направления бюджетной политики". Таким образом, получается, что нынешняя Бюджетная декларация, по сути, первый документ, которому удалось дойти до Верховной Рады и получить ее одобрение.

Пятница. Скандального штрафа для "Новой почты" не будет

В Госпродпотребслужбе завершилось расследование о наложении на "Новую почту" штрафа размером 325 млн гривен. Официальное решение – этот штраф отменяется. Поскольку во время проверок имели место нарушения и не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что ведомство уже сделало "серьезные выводы" и даже планирует добиваться изменения законов в этой сфере.