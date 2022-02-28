Россияне "захватили" банкоматы — боятся остаться без денег

К банкоматам выстраиваются очереди / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россияне по всей стране выстраиваются в очереди в банкоматы, чтобы снять иностранную валюту. Ведь на фоне полномасштабной войны Украины и России и новых санкций против Кремля рубль уже подвергся резкому обвалу.

Об этом пишет Bloomberg.

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Несмотря на то, что некоторые банки продавали доллары более чем на треть дороже, чем на закрытии рынка в пятницу, и гораздо выше психологически важной отметки в 100 рублей за доллар, люди все равно продолжали стоять в очередях.

"Я простоял в очереди час, а иностранной валюты нигде нет, только рубли. Я поздно спохватился, потому что не думал, что такое возможно. Я в шоке", — рассказал 28-летний программист из Москвы Владимир, отказавшийся назвать свою фамилию.

Ажиотаж на рубли

Однако прежде всего россияне боятся остаться без национальной валюты.

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Буквально в пятницу, 25 февраля, в России, по данным председателя аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, было снято 1,4 трлн рублей, на эту сумму увеличился объем наличных денег в обращении.

"Это исторический максимум за всю историю банковского сектора России. Причина — набег населения на банки. Вкладчики массово "потрошат" банкоматы, изымают свои средства из банков. Кроме того, банки активно запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов", — говорит Осадчий.

Паника за границей

Не обошла паника и людей, проживающих за границей и являющихся клиентами подсанкционного Сбербанка. Да, в Праге выстроились немаленькие очереди в отделения этого банка. Люди массово снимают средства со своих карт и депозитов.

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Кроме того, по данным "BBC Украина", Сбербанк временно закрыл свои отделения в Чехии, беспокоясь о безопасности работников.

Очередь в банк в Праге / Фото: Getty Images

Очередь в банк в Праге / Фото: Getty Images

Рубль пробил дно

Российский рубль на международных торгах обвалился более чем на 30%. По словам экспертов, такой низкий курс был последний раз 1998 году. Самый большой спад был зафиксирован утром 28 февраля. За один доллар можно было купить 114 рублей, а евро стоило 127.

В то же время официальный курс Центробанка – 83,5 рубля за доллар, а населению валюту в обменниках продают по 100–190 рублей.

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