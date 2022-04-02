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Россияне не простят? РФ искусственно поддерживает курс рубля, но это не работает

Ульяна Лебич
2 апреля, 10:04
Не работает и не будет работать, пока на территории Украины идет война, а западные санкции уничтожают экономику агрессора

Рубль на черном рынке обесценился / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Экономика России переживает нешуточный спад, западные санкции буквально разрушают ее. Не обошло это и валюту агрессора: несмотря на то, что власти РФ искусственно поддерживают рубль, на черном рынке он уже фактически ничего не стоит, значительно обесценившись.

Об этом сообщает CNN.

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По информации чиновника министерства финансов США, российская экономика погружается в рецессию (замедление темпов роста) и инфляцию.