Россияне нашли обход санкциям: как в РФ поставляют запрещенные товары

Россия создала каналы контрабанды через страны Востока / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Санкции против России, введенные Западом после ее полномасштабного вторжения в Украину, имели определенный эффект и нанесли удар по экономике агрессора. Однако РФ уже нашла союзников, помогающих ей обходить ограничения и поставлять из-за границы подсанкционные товары.
Как россияне налаживают каналы контрабанды и кто ей в этом помогает, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Главный помощник РФ – Грузия
Следовательно, после международных санкций в РФ было запрещено поставлять большое количество товаров военного, двойного и гражданского назначения. Однако Россия нашла выход, и теперь эти товары снабжаются нелегальным путем.
"Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", – сообщает украинская разведка.
Кроме того, сейчас рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.
Еще один канал поставки товаров военного назначения в РФ – Восточная Азия. В частности, таким способом поставляются:
- запчасти для техники;
- электроника;
- оптические приборы.
Как россияне торгуют награбленным в Украине имуществом
Ранее "Сегодня" рассказывали, что российские оккупанты открывают базары для торговли имуществом, полученного путем мародерства и ограбления мирного населения в Украине.
Специализированный базар с украинскими вещами обустроили в Беларуси. Там продают украденные стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, художественные произведения, детские игрушки, косметику.
О том, каким способом оккупанты вывозят награбленное из Украины, читайте в нашем материале.
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