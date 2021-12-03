"Россия заложила мину в Европе". В Германии назвали "Северный поток – 2" ошибкой

Как РФ заложила “мину” в Европе в виде “Северного потока - 2” / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский газопровод "Северный поток – 2" стал огромной стратегической ошибкой и никогда не был аполитичным проектом.

Об этом заявил немецкий обозреватель Николас Буссе в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По словам журналиста, нельзя недооценивать планы РФ в отношении Европы и "бездушность кремлевского правителя".

"Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно закладывает "мины" под стабильность и безопасность Европы", – пишет Буссе.

Обозреватель также считает, что Российская Федерация создает угрозу для Запада за счет нефтегазового бизнеса и "Северный поток – 2" – не исключение.

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Сертификация "Северного потока – 2"

В октябре немецкий регулятор приостановил процесс сертификации "Северного потока – 2", поскольку компания оператор трубопровода не соответствует организационной форме ФРГ.

Тогда в РФ заявили, что создадут дочернюю компанию на территории Германии, которая будет заниматься международной частью газопровода.

В Украине это назвали уловками "Газпрома", а экономист Алексей Кущ сказал, что таким образом РФ пытается "разбить" проект на несколько частей и сертифицировать отдельно.

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Однако эксперты утверждают, что санкции США и приостановка сертификации не помогут полностью остановить трубопровод, а могут только затормозить процесс.

О том, что могут предпринять США и Германия, "Сегодня" разбирались с экспертом.

Мы также писали, что об опасности "Северного потока – 2" предупреждает "Нафтогаз".