"Росія заклала міну в Європі". У Німеччині назвали "Північний потік – 2" помилкою

Як РФ заклала "міну" в Європі у вигляді "Північного потоку - 2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський газопровід "Північний потік – 2" став величезною стратегічною помилкою і ніколи не був аполітичним проєктом.

Про це заявив німецький оглядач Ніколас Буссе у німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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За словами журналіста, не можна недооцінювати плани РФ стосовно Європи та "бездушність кремлівського правителя".

"Американських сенаторів та інших партнерів Німеччини не тішить, що ФРН отримує додаткові доходи за рахунок співпраці з країною, яка постійно закладає "міни" під стабільність та безпеку Європи", – пише Буссе.

Оглядач також вважає, що Російська Федерація створює загрозу для Заходу за рахунок нафтогазового бізнесу та "Північний потік – 2" – не виняток.

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Сертифікація "Північного потоку – 2"

У жовтні німецький регулятор призупинив процес сертифікації "Північного потоку – 2", оскільки компанія оператора трубопроводу не відповідає організаційній формі ФРН.

Тоді в РФ заявили, що створять дочірню компанію на території Німеччини, яка займатиметься міжнародною частиною газопроводу.

В Україні це назвали хитрощами "Газпрому", а економіст Олексій Кущ сказав, що таким чином РФ намагається "розбити" проєкт на кілька частин та сертифікувати окремо.

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Проте експерти стверджують, що санкції США та призупинення сертифікації не допоможуть повністю зупинити трубопровід, а можуть лише загальмувати процес.

Про те, що можуть зробити США та Німечч, "Сьогодні" розбиралися з експертом

Ми також писали, що про небезпеку "Північного потоку – 2" попереджає "Нафтогаз".