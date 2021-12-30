"Реставрировали по-своему". "Новая почта" привезла клиентке раздавленное старинное кресло

Что случилось с креслом клиентки / Фото: Коллаж: Сегодня

"Новая почта" доставила клиентке раздавленную посылку, где перевозили 70-летнее кресло на реставрацию. В результате повреждения упаковки – мебель сломалась.

Об этом в Instagram сообщила пользовательница, которая и получила сломанную вещь.

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По словам женщины, она заплатила за доставку 600 грн., а ее срок даже задержали на 4 дня.

"Это кресло мне отправила подруга на реставрацию. А "Новая почта" решили "реставрировать" по-своему, – рассказывает девушка в старости.

Клиентка также добавила видео, на котором видно, что у кресла сломанный каркас. Тогда возмущенная женщина обратилась в службу поддержки "Новой почты", где описала ситуацию и отметила, что креслу целых 70 лет.

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Клиентка получила сломанное кресло, которое должна была реставрировать

Сотрудники "Новой почты" отреагировали в личных сообщениях и попросили номер накладной, для детального выяснения ситуации и извинились перед женщиной.

Мы сделали запрос в пресс-службу оператора и узнали, что клиентке предложили вариант компенсации на который она согласилась.

"Мы оперативно связались с получателем и предложили вариант компенсации, с которым клиент согласился. Хотим заметить, что в накладной была указана объявленная стоимость в размере 200 грн", – отметили представители "Новой почты".

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Также они еще раз попросили указывать реальную объявленную стоимость посылки, чтобы получить приличную компенсацию в случае непредсказуемой ситуации.

Как будет работать "Новая почта" на зимние праздники

Перед Новым годом и Рождеством почтовые операторы работают в усиленном режиме, так как все заказывают множество подарков себе и своим родным.

Именно поэтому отделения "Новой почты" будут работать в пятницу, 31 декабря, однако по графику субботы. Выходными в праздничный период будут только 1 и 7 января. Однако даже в данный период можно получить загруженные заранее посылки из почтомата.

"Сегодня" также рассказывали, как изменятся тарифы "Новой почты" в 2022 году и писали, может ли почтовый оператор отказать в отправке через коробку.