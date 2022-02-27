"Решающий шаг для победы". Украина призвала Visa и MasterCard отключиться от РФ

Россияне могут лишится большинства своих карточек / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский и Национальный банк Украины обратились к международным платежным системамVisa и MasterCard с требованием остановить обслуживание эмитированных российскими банками карт.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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По словам главы Нацбанка, Украина считает недопустимым, чтобы через эти системы осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии России.

"Мы уверены, что такое действие, предпринятое вами, будет решающим в победе свобод демократического мира над бессмысленным и кровавым авторитаризмом, который мы сейчас наблюдаем", – заявил в своем письме Зеленский.

Он также подчеркнул, что продолжая проводить транзакции России, Visa и MasterCard поддерживают военные преступления РФ, которая буквально совершает над украинцами геноцид.

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Нардеп голоса Ярослав Железняк заявил, что с похожим обращением собирается выступить и Верховная Рада.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал поддержать обращение президента и призвал всех оставлять в соцсетях посты с хэштегом #VisaMastercardleaveRussia и отмечать аккаунты платежных систем.

Санкции против Центробанка

Западные союзники договорились о введении санкций против российского Центрального банка.

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Решено, что все международные активы размером в 640 миллиардов долларов США будут заморожены и недоступны РФ.

Это означает, что Центробанк никак не сможет поддержать стремительно падающий рубль.

"Сегодня" также писали, какие еще санкции вводятся в ответ на путинскую агрессию, и рассказывали, что ждет РФ в случае отключения от SWIFT.