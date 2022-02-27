"Вирішальний крок для перемоги". Україна закликала Visa та MasterCard відключитися від РФ

Росіяни можуть втратити більшість своїх карток / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський та Національний банк України звернулися до міжнародних платіжних системVisa та MasterCard з вимогою зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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За словами голови Нацбанку, Україна вважає неприпустимим, щоб через ці системи здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії Росії.

"Ми впевнені, що така дія, вжита вами, буде вирішальною у перемозі свобод демократичного світу над безглуздим і кривавим авторитаризмом, який ми зараз спостерігаємо", – заявив у своєму листі Зеленський.

Він також наголосив, що продовжуючи проводити транзакції Росії, Visa та MasterCard підтримують військові злочини РФ, яка буквально вчиняє над українцями геноцид.

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Нардеп голосу Ярослав Железняк заявив, що зі схожим зверненням збирається виступити і Верховна Рада.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав підтримати звернення президента й закликав усіх залишати у соцмережах пости з хештегом #VisaMastercardleaveRussia та відзначати акаунти платіжних систем.

Санкції проти Центробанку

Західні союзники домовилися про запровадження санкцій проти російського Центрального банку.

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Вирішено, що всі міжнародні активи у розмірі 640 мільярдів доларів США будуть заморожені й недоступні для РФ.

Це означає, що Центробанк ніяк не зможе підтримати рубль, який стрімко падає.

"Сьогодні" також писали, які ще санкції вводяться у відповідь на путінську агресію, та розповідали, що чекає на РФ у разі відключення від SWIFT.