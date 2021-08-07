Рекордные цены на автогаз и отмена "карантинных" субсидий – самое важное о деньгах за неделю

Цены на автогаз рекордно взлетели. Коллаж: "Сегодня"

В течении рабочей недели дорожал сжиженный газ на автозаправках, а также стало известно о том, что Украина вошла в число стран-получателей помощи от МВФ.

Понедельник. Рекордные цены на автогаз

Средняя цена сжиженного газа на автозаправках достигла рекордных 16,88 грн/л, подорожав на две копейки с 30 июля. Согласно данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%.

Тогда была такая ситуация на заправках:

в сети SOCAR сжиженный газ подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л;

на АЗС KLO стоимость выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,19 грн/л;

на "Рур групп" подорожало до 17,09 грн/л.

Вторник. Украина дождалась положительного решения от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) выделил на восстановление глобальной экономики 456 млрд SDR- 650 млрд долларов. Украина входит в число стран-получателей.

SDR распределят между 190 членами МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Поскольку Украина имеет квоту в 0,42%, помощь нашей стране составляет около 2,73 млрд долларов. Помощь – безвозмездная.

Как выделят деньги

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Распределение SDR начнется с 23 августа 2021 года.

Средства направят непосредственно в валютные резервы стран.

Развивающиеся страны и государства с низкими доходами при этом получат около половины от общей суммы (275 млрд долларов).

Богатые страны смогут поделиться помощью МВФ с более бедными партнерами.

Среда. Отмена "карантинных" субсидий

Увеличение на 50% социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для получателей субсидий останется в силе для тех, кто окажется в красной зоне карантина. В целом же "карантинные нормы" для субсидий отменят с 1 октября.

Четверг. Украина пополнила долларовые запасы

Объем валютных "запасов" страны за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июля в резервах Нацбанках находилось 28,36 млрд долларов. По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте.

Впрочем, с начала года объем резервов уменьшился на 150 млн долларов.

Пятница. РФ нашла способ обойти Украину в газовом вопросе

Российский монополист "Газпром" начал опустошать свои хранилища газа в Европе, чтобы любой ценой избежать наращивания транзита через Украину. В итоге, несмотря на временную остановку газопроводов в обход Украины, транзит газа через нашу ГТС не вырос.

Такое поведение российской компании связано с желанием поскорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2", считает генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.