Растаможка авто в Украине: для кого предлагают сохранить льготы

Альтернативные законопроекты предполагают сохранение льгот на растаможку авто / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В конце мая в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №7418, предусматривающий отмену льгот на импортные товары. Особенно много споров идет вокруг сохранения льгот на растаможку автомобилей из-за границы.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк на своем канале в Telegram, законопроект предполагает возврат ставок НДС, акциза, пошлины на все импортные товары, кроме топлива.
"Вероятно, власть будет предлагать принять закон сразу в двух чтениях", – заметил он.
Однако для быстрого принятия решения нужно, чтобы большинство соглашалось с изменениями, иначе дискуссий и внесения правок не избежать. В то же время в ВРУ уже зарегистрировали альтернативный законопроект 7418-1, которым поддерживаются льготы на растаможку авто.
По словам Ярослава Железняка, всего альтернативных проектов закона будет еще минимум два, но их пока не успели официально зарегистрировать и обнародовать. Вся разница между ними заключается как раз в вопросе растаможки авто.
"Кабмин предлагает полностью убрать льготы, группа депутатов – оставить льготы для участвовавших в боевых действиях. Готовят изменения по сохранению льгот для дешевых автомобилей и по акцизу. Говорят, что депутат Тищенко еще подаст что-нибудь от себя", – объяснил нардеп.
В течение дня 9 июня на заседании профильного комитета ожидается жаркое обсуждение. Именно от его результата зависит финальная дата, когда закон вступит в силу.
Особенности законопроектов
Зарегистрированный законопроект №7418 предусматривает возврат таможенных платежей, отмененных на период действия военного положения в Украине законом №2142. Объясняют это тем, что многие товары не являются предметами первой необходимости и обеспечивающими бесперебойную работу экономики, но с налогов формируют бюджет.
В первую очередь это касается транспортных средств и телефонов. За последние несколько месяцев льготы за ввоз импортных телефонов составили более 270 млн грн, за транспортные средства – 13 млрд грн, при таможенном оформлении одежды и обуви – более 850 млн грн.
Без уплаты таможенных платежей оформляют автомобили премиум-класса таможенной стоимостью более 1 млн грн. Снижение обложения импорта также создает для него преимущества по сравнению с украинской продукцией. Учитывая это, льготы предлагают отменить.
Авторы альтернативного проекта закона №7418-1 подчеркнули, что за последние несколько месяцев статистика утраченных авто неоднородна, поскольку в условиях войны сложно посчитать реальное количество убытков. По имеющимся оценкам, это ориентировочно 200–500 тыс. автомобилей.
Народные депутаты предлагают оставить право льготного растаможивания автомобилей для участников боевых действий. В то же время не против, чтобы возобновили налогообложение для:
- товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.
Предлагают временно на период военного положения установить пониженную ставку ввозной пошлины в размере 5% и НДС 7% к операциям по ввозу в Украину легковых автомобилей, кузовам к ним, полуприцепам, мотоциклам, ТС для перевозки грузов или 10 и более человек.
Какие машины выбирают украинцы
По информации Укравтопрома, несмотря на войну, украинцы активно завозят автомобили в страну и пользуются бесплатной растаможкой. За время действия "льготного" законопроекта в Украину ввезли 111 тыс. б/у машин.
Средний возраст импортируемых автомобилей с пробегом составляет 14 лет. Автомобили 2020 года выпуска и позже составляют всего 1,3%. Чаще всего привозили следующие машины:
- VOLKSWAGEN Passat – 7020 шт.;
- VOLKSWAGEN Golf – 6510 шт.;
- RENAULT Megane – 5716 шт.;
- SKODA Octavia – 4558 шт.;
- FORD Focus – 3023 шт.;
- VOLKSWAGEN Touran – 2882 шт.;
- AUDI A6 – 2813 шт.;
- AUDI A4 – 2770 шт.;
- OPEL Zafira – 2665 шт.;
- OPEL Astra – 2518 шт.
В то же время с начала 2022 года на украинские номера перешли 180,2 тыс. легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
"Сегодня" раньше писали, что вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) и пошлины на импортные товары в Украине могут уже с 1 июля. А учитывая дефицит горючего в стране, водители начали использовать альтернативу, в частности, появился тренд на электрокары.