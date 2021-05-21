Растаможка авто через смартфон: в "Дію" внесут революционную функцию

Растаможка должна быть справедливой для каждого, говорит Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль / Фото: Telegram

Премьер Денис Шмыгаль провел совещание с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов и полностью поддержал проект, который должен облегчить процедуру растаможивания автомобилей.

Об этом глава украинского правительства пишет в своем Telegram-канале.

Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона – через портал и мобильное приложение "Дія", а устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции станет толчком к реформе таможни.

"Вместе с тем растаможка должно быть справедливой для каждого. Поручил Министерству финансов и Минцифры проработать и представить окончательные предложения к указанному проекту", – добавил Шмыгаль.

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Напомним, 15 мая вступили в силу законы о льготной растаможке автомобилей на европейских номерах. Однако введены в действие законы будут только 15 июня.

Также напомним, что физлица-предприниматели 1-й, 2-й и 3-й группы смогут платить налоги через "Дію".

Кроме того, говорилось, что украинский бизнес сможет получить 10 видов лицензий через "Дію".