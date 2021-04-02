Бизнес сможет получить 10 видов лицензий через "Дію": список

В Украине после начала эксперимента с электронной пропиской хотят запустить еще один тестовый проект в приложении госуслуг "Дія" – выдачу через него 10 самых распространенных лицензий для бизнеса. Речь идет о таких видах деятельности:

розничная торговля алкогольными напитками (кроме вина);

розничная торговля табачными изделиями;

розничная торговля топливом;

хранение топлива;

посредничество в трудоустройстве за границей;

Реклама

Читайте также: Электронный паспорт в приложении "Дія": как и где им пользоваться

ведение туроператорской деятельности;

ветеринарная практика;

медицинская практика;

работа в сфере дошкольного образования;

работа с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Об этом говорится в проекте Министерства развития экономики, сообщает Интерфакс-Украина.

Эксперимент должен продлиться с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2023 года. При этом получение лицензий в электронной форме предусматривается как альтернатива к подаче документов в бумажном виде.

Напомним, ранее также стало известно, что в Украине разрабатывают электронное поступление в вузы.

В тренде Доллар вырос в цене после недельного укрепления гривни

Реклама

А о том, как передать копию документа в приложении "Дія", узнавайте из видео:

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил, что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама