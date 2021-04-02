Бизнес сможет получить 10 видов лицензий через "Дію": список

В Украине после начала эксперимента с электронной пропиской хотят запустить еще один тестовый проект в приложении госуслуг "Дія" – выдачу через него 10 самых распространенных лицензий для бизнеса. Речь идет о таких видах деятельности:
- розничная торговля алкогольными напитками (кроме вина);
- розничная торговля табачными изделиями;
- розничная торговля топливом;
- хранение топлива;
- посредничество в трудоустройстве за границей;
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- ведение туроператорской деятельности;
- ветеринарная практика;
- медицинская практика;
- работа в сфере дошкольного образования;
- работа с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Об этом говорится в проекте Министерства развития экономики, сообщает Интерфакс-Украина.
Эксперимент должен продлиться с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2023 года. При этом получение лицензий в электронной форме предусматривается как альтернатива к подаче документов в бумажном виде.
Напомним, ранее также стало известно, что в Украине разрабатывают электронное поступление в вузы.
А о том, как передать копию документа в приложении "Дія", узнавайте из видео:
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