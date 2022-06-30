Работа в Польше: какие права имеют украинцы, работающие в жару

Каждый работник должен знать свои права / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Трудовой кодекс Польши определяет обязанности работодателя по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, учитывая в том числе и климатические условия. Речь идет о таких мерах: сокращение рабочего времени, дополнительные перерывы на работе, обеспечение кондиционирования воздуха в комнатах.

Об этом информирует Министерство семьи и социальной политики Польши, передает inPoland.

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Так, высокие температуры влияют не только на эффективность работы, но и на безопасность работников. Поэтому работодатель может ввести дополнительные перерывы в жаркие дни или позволить работнику сократить часы работы, что в свою очередь не должно повлечь за собой уменьшение заработной платы.

Работа в помещении

Подходящая температура воздуха, воздухообмен и защита от влаги, неблагоприятных тепловых условий и солнечного света — это то, что работник может требовать от работодателя, а тот по закону обеспечить ты.

Также, как сообщает издание, если температура в помещении выше 28 градусов, то работодатель должен обеспечить работников

прохладительными напитками. В такой ситуации не имеет значения, оборудовано рабочее место кондиционером или нет.

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Работа на открытом воздухе

Если вы работаете на открытом воздухе, где температура превышает 25 градусов, то работодатель тоже должен предоставлять напитки, которые должны быть доступны работникам в течение всей смены.

Как отметили в Министерстве семьи и социальной политики Польши, несоблюдение работодателем этой обязанности является правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч злотых.

Польша продлила выплаты украинским переселенцам

Польша решила продлить выплаты для переселенцев из Украины, прибывших в страну позже 24 февраля и в которых еще не истек срок пребывания 120 дней.

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Ранее сообщалось, что с 1 июля выплату 40 злотых (около 275 грн) в день на человека за предоставление жилья и питания украинским беженцам прекратят.

Однако эти выплаты продлят для тех украинцев, которые прибыли в страну позже и для них еще не истек срок пребывания 120 дней, более того, для беженцев, которые приедут в Польшу в июле, выплаты тоже сохраняются в течение 120 дней с момента пересечения границы.

Срок выплат более чем на 120 дней могут продолжить только в том случае, если помощь предоставляется лицам, имеющим инвалидность, пенсионерам, беременным женщинам, лицам, воспитывающим детей до 12 месяцев или троих и более детей, поскольку такие люди не имеют возможности работать и содержать себя самостоятельно.

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