Работа в Польше или обман: как распознать мошенническую контору

Злоумышленники под видом рекрутеров обманывают украинцев / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Поиск жилья и работы – два главных вопроса, которые интересуют украинских беженцев после переезда за границу. Больше всего наших граждан оказалось в соседней Польше, где они и пытаются трудоустроиться.

Однако не всегда поиск работы может увенчаться успехом. Редакция "Сегодня" собрала отзывы украинцев на популярном международном ресурсе о мошенниках, которые притворяются работодателями и выманивают деньги у людей.

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Притворяются солидными компаниями

По состоянию на 7 апреля на сайте зарегистрировано почти 2000 компаний, которые публикуют вакансии для украинцев в Польше. Это как агентства по поиску работы, так и прямые работодатели и частные лица. Можно ознакомиться и с "черным списком" фирм, разводящих людей на деньги.

Больше всего жалуются как раз на фейковые рекрутинговые агентства, которые якобы выступают посредниками между ищущими работу и теми, кому нужны работники в разных сферах. Обычно эти "компании" всячески пытаются выдать себя за легальные, а часто даже воруют названия, логотипы и информацию из действительно существующих фирм, но те ничего не знают о существовании таких "филиалов".

Общие признаки мошенников

Пользователи, уже попавшие на крючок аферистов и лишившиеся денег, оставляют немало отзывов к профилям злоумышленников. По их словам можно понять, что все "компании" привлекают людей выгодными вакансиями с очень высокими, почти нереалистичными зарплатами.

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Это могут быть вакансии упаковщиков разнообразной продукции на складах, сортировщиков запчастей на автозавод, кладовщиков и т.п.за 2500 – 4000 евро (80 – 128 тыс. грн) в месяц. Такие цены в два или три раза выше рыночных, поэтому это первый "колокольчик", после которого стоит проверить легитимность агентства.

После отклика на вакансию менеджер добавляет потенциального работника к соответствующему чату в вайбере. Далее просят отправить документы (паспорт, ИНН) и провести оплату за "информационные услуги" – в среднем, 150 – 300 евро (4800 – 9600 грн). Потом долгое время оттягивают предоставление основной услуги или сразу исчезают.

Очень часто профили псевдокомпаний создают на скорую руку и кое-как – через некоторое время их все равно заблокируют из-за жалобы на мошенничество. Более умелые злоумышленники воруют дизайн сайтов и создают копию с небольшими изменениями.

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Однако внешний вид – не то, на что следует обращать внимание. Главное – это отзывы пользователей, наличие рабочих контактов, упоминаний в сети и открытой документации, например, лицензии, позволяющие осуществлять рекрутинговые услуги.

Как проверить компанию?

Чтобы проверить подлинность фирмы, попробуйте пообщаться с теми, кто оставил положительные отзывы. Если никто не отписал, возможно, это проплаченные боты. Следовательно, позвоните или напишите менеджерам. Вполне возможно, что это мошенники, если они:

редко поднимают трубку;

по-хамски или с ошибками отвечают;

отказываются дать подтверждение своей деятельности, документы.

Некоторые пользователи находили информацию об определенной компании или работодателе, которые действительно есть в Польше. Однако эти люди или учреждения были удивлены наличием профилей с их персональными данными на сайтах по поиску работы.

Очень часто на профилях-однодневках вообще не указано никаких номеров телефона или адреса компании, что указывает на потенциального злоумышленника.

Каким компаниям можно доверять?

Тем, которые не скрывают информации о своей деятельности. У них есть профили в разных соцсетях и на сайтах. Они указывают свои контакты, адрес и основные данные, и эти данные легко проверить и подтвердить, даже через несколько секунд поиска в гугле.

Их вакансии содержат предложения с реальными ценами. Речь идет об оплате труда в размере 12-18 злотых (83 –125 грн) в час или 27-35 тыс. грн в месяц, если вакансия – это упаковщик, разнорабочий, слесарь и т.д.

Обычно такие компании действительно берут определенную сумму за предоставление услуг, те же 150 – 300 евро (до 10 тыс. грн), но они проговаривают это с клиентом сразу, до оплаты и подписания договоров и получения от них копий документов с персональной информацией. И конечно же, менеджеры фирм никогда не хамят клиентам.

Раньше мы рассказывали о том, какие виды мошенничества появились в Украине во время войны. И узнали историю украинской беженки, которая начала устраивать жизнь с двумя детьми в Польше