Qatar Airways устроила новогоднюю распродажу билетов к морю: куда и за сколько можно улететь

Билеты можно купить на период путешествий до 30 июня 2022 год / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Qatar Airways устроила новогоднюю распродажу билетов на десятки направлений. Билеты по акционной цене можно купить до 30 декабря, а вылететь можно из Киева и Одессы.

Об этом сообщает avianews.com.

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Куда можно улететь?

Пассажиры могут купить билеты из Украины в Сидней, Мельбурн, Дубай, остров Пхукет в Таиланде, Коломбо на Шри-Ланке, Мальдивы, Сэйшелы и Занзибар.

Это не прямые рейсы. Пассажирам придется совершить пересадку в базовом аэропорту Qatar Airways в Дохе.

Спеццены действуют на полеты в эконом-классе и бизнес-классе. Все билеты Qatar Airways включают перевозку ручной клади, багажа, питание и бесплатное использование бортовой системы развлечений с библиотекой фильмов, сериалов и мультфильмов.

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Больше того, большинство самолетов во флоте Qatar Airways оснащены креслами бизнес-класса, которые раскладываются в горизонтальную кровать.

Отметим, что билеты можно купить на период путешествий до 30 июня 2022 года.

Qatar Airways выполняет два рейса в день в киевский аэропорт Борисполь и три рейса в неделю в аэропорт Одесса. Таким образом, любым из этих рейсов можно будет улететь в Доху, а оттуда на курорт.

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Сколько стоят билеты?

Из Киева в эконом/бизнес-классе в обе стороны:

Дубай – 9 900 грн

Пхукет – 16 800 грн / 47 500 грн

Коломбо – 14 800 грн / 43 900 грн

Сейшелы – 18 900 грн / 47 900 грн

Мальдивы – 18 900 грн / 85 100 грн

Занзибар – 20 400 грн / 47 900 грн

Мельбурн – 37 900 грн / 108 700 грн

Сидней – 39 600 грн / 123 400 грн

Из Одессы в эконом/бизнес-классе в обе стороны:

Коломбо – 15 300 грн / 51 100 грн

Пхукет – 20 100 грн / 52 500 грн

Мальдивы – 20 700 грн / 93 400 грн

К морю летят и МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает чартерные новогодние рейсы к экзотическим курортам Доминиканы, Мексики и Мальдив. Рейсы запустят с 27 декабря.

Для пассажиров будут доступны билеты бизнес- и эконом-класса. Пока неизвестно, сколько эти билеты будут стоить и каким будет график полетов.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Qatar Airways 9 декабря выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи. Пассажиры путешествуют на среднемагистральных самолетах Airbus A320.

Напомним, что авиакомпания Qatar Airways с 16 декабря восстановила докризисную частоту полетов из Дохи в Киев и запустила новые рейсы.