Путин нервничает. В "Нафтогазе" объяснили, что происходит с ценами на газ в Европе

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия в 2021 году на 10% увеличила транзит газа через Украину – неправдивые.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Реклама

Более того, в прошлом году РФ забронировала 65 млрд газа, а в этом году только 40. Оказалось, что суточные показатели транзита российского газа через Украину упали почти в два раза.

"В начале года было 180 млн в сутки, в данный момент примерно 80. Это очередная порция лжи, которая как раз свидетельствует о том, что Путин нервничает, потому что он понимает, что на самом деле данный шантаж, который он затеял по всей Европе – не проходит и ему не удается запустить "Северный поток – 2", даже когда он уже построен ", – сказал Витренко.

Он еще раз подчеркнул, что Путин использует газ как оружие, а "Северный поток – 2" не соответствует европейским стандартам.

Реклама

Реальная ситуация