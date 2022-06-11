Пугают дороговизной! Почему цены на новостройки резко выросли

Украинцы хотят покупать не только готовое жилье в новостройках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Несмотря на войну, в Украине уже активно строят квартиры, а себестоимость строительства увеличилась на 20%. Но сроки сдачи строительства застройщики сдвигают на три-шесть месяцев.
Об этом рассказал Интерфаксу застройщик Виталий Прохор.
По его словам, еще в мае его компания не завышала цены для клиентов, которые планировали купить жилье до войны.
"С июня цены подняли, но зафиксировали в гривне", – говорит он.
Виталий Прохор отметил, что украинцы готовы покупать не только готовые квартиры в новостройках.
"50% выбирают квартиры в домах, которые будут введены в эксплуатацию через два-четыре месяца, а 20% готовы инвестировать в проекты, срок сдачи в эксплуатацию которых запланировано на начало 2023 года", – рассказывает застройщик.
Дефицит жилья
В 2023 году в Украине появится проблема с дефицитом готового жилья, который образуется благодаря нескольким факторам.
Так считает соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.
Среди основных факторов эксперт назвал:
- остановку многих строек;
- большое количество уничтоженных домов;
- миграционные процессы;
- рост стоимости строительных материалов;
- дефицит рабочей силы.
"Сегодня" ранее писали, в каких странах украинцы начали покупать жилье чаще всего, и рассказывали, где выгодно купить квартиру.