Где выгодно купить квартиру под Киевом: цены в Ирпене, Борисполе, Вишневом

Рассказываем, где и за сколько сейчас продают недвижимость вблизи столицы Украины

Где под Киевом самые выгодные цены на квартиры / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно украинцам разрешили продавать и покупать недвижимость. Теперь в тех городах, где разрешает ситуация с безопасностью, люди начали выставлять объявления о продаже квартир.

"Сегодня" просмотрели объявления на одном из специализированных сайтов и сравнили цены в Буче, Ирпене, Борисполе и Вишневом.

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Какие цены на жилье в Буче и Ирпене

Преимущественно цены в Ирпене не превышают60 000 долларов (примерно 1 764 312 грн). Однако есть варианты и дороже.

Однокомнатную квартиру на 42 м кв. можно купить за 57 000 дол. (1 676 096 грн), а меньшее жилье на 25 м кв. продают за за 30 900 дол. (908620 грн).

На двухкомнатные квартиры с разными площадями цены есть как 70 000 дол. (2 058 364 грн), так и 43 000 дол. (1 264 423 грн).

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В Буче цены на квартиры гораздо меньше. Среди объявлений в начале мая самая дорогая стоила 88 500 дол. (2 602 360 грн). Это двухкомнатная квартира на 60 м кв.

Однокомнатную квартиру на 31 м кв. можно купить за 44 500 дол. (1 308 531 грн), трехкомнатную на 78 м кв. – за 45 990 дол. (1 352 345 грн).

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Цены на квартиры в Борисполе и Вишневом

В Борисполе цены стартуютот 20 000 дол. (586 796 грн) и доходят до 110 000 дол. (3 227 378 грн).

Мы нашли следующие варианты:

однокомнатная квартира на 39 м кв. в центре города – 41 000 дол. (1 202 931 грн);

трехкомнатная на 94 м кв. без ремонта – 2 260 000 грн;

четырехкомнатная с ремонтом подальше от центра – 59 000 дол. (1 731 048 грн).

А вот в Вишневом цены колеблются от 20 000 дол. (586 796 грн) до 120 000 дол. (3 520 776 грн). Здесь варианты на покупку жилья таковы:

однокомнатная квартира на 43 м кв. – 54 800 дол. (1 607 821 грн);

двухкомнатная на 40 м кв. – 57 000 дол. (1 672 368 грн);

трехкомнатная на 67 м кв. – 62 000 дол. (1 819 067 грн).

Что будет с ценами на жилье теперь

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в первые недели после того, как заработает рынок недвижимости, тенденции будут повторять ситуацию на рынке аренды. Наибольший спрос будет иметь недвижимость в западных и центральных областях.

"В городах, лежащих далеко от линии фронта в центре и на западе Украины, цены на жилье могут возрасти даже на 10% от довоенного уровня. Дело в том, что предложение там традиционно ограничено, а спрос в последнее время вырос. В то же время в таких городах , как Киев, Одесса и Днепр, цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня", – рассказал нам Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

На рынке жилья столицы, по мнению эксперта, меньше всего просядут цены в бюджетном сегменте, а вот квартиры с ценником от 50 000 долларов могут подешеветь больше.

Что нужно знать о купле-продаже жилья во время войны

"Сегодня" объясняли, что теперь украинцы, желающие купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, список которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и ранее не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

Список сформирован на основе заявлений нотариусов, однако он еще не окончательный и будет дополняться.

Какие еще ограничения были введены на время военного положения, читайте в нашем материале.

Мы также писали, что рынок аренды коммерческой недвижимости в Украине сменился с начала войны, в некоторых городах цены значительно выросли. Где теперь выгодно арендовать коммерческую недвижимость читайте здесь.