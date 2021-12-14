Продукты в Украине дорожают: в Минэкономики нашли оправдание правительству

В министерстве обвинили в подорожании развитые страны и "импорт инфляции из них" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве экономики считают, что рост цен на продукты – это не результат деятельности украинского правительства, а других стран, которые борятся с последствиями коронавируса.

Об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV заявила глава ведомства Юлия Свириденко.

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"Рост цен – не результат деятельности украинского правительства, а результат деятельности развитых стран, боровшихся с последствиями COVID-19. Исходя из того, что экономика страны открыта, мы импортировали эту инфляцию", – уверяет Свириденко.

В то же время, она сказала, что власти никак не могут повлиять на рост цен, ведь они меняются не только в Украине, а во всем мире.

"Цены растут потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины, мы экспортируем эти продукты, поэтому этот рост и происходит. На цены на мировых рынках мы не можем повлиять", – объяснила министр.

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Стоимость "борщового набора"

В Украине за последнее время подорожали овощи так называемого борщового набора. С начала 2021 года цены взлетели в 2,6 раза.

Оптовые цены больше выросли на следующие виды товаров:

морковь – подорожала в 2 раза;

лук – подорожал в 2,5 раза;

капуста и свекла – подорожали в 3 раза.

Ранее мы сообщали, что в Украине перед новым годом растут цены на продукты, а сало уже стоит дороже, чем мясо.

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Напомним, что за 2021 год на 21% вырос индекс стоимости оливье, поскольку в стране наблюдается рост цен почти на все категории товаров.